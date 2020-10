Tharsis (Huelva) recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del TSJA para continuar con el proceso de segregación

THARSIS (HUELVA), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis (Huelva) recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que este viernes se ha pronunciado contra la segregación de la ELA del término municipal de Alosno por el decreto 182/2018 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Así, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de la entidad, Lorenzo Gómez (PSOE), ha indicado que el procedimiento continúa y presentarán un recurso de casación ante el TS y, si es admitido a trámite, estima que "habrá sobre un año o año y medio más de procedimiento".

Esto para Gómez es "una batalla que va a ser interminable" y que hubiera sucedido independientemente del pronunciamiento del TSJA "porque la otra parte --la Asociación por Alosno-- hubiera recurrido también" por lo que tenían "claro" que de cualquier manera "se hubiera recurrido al Supremo".

En este punto ha señalado que esta sentencia del TSJA ha supuesto "un palo histórico para el pueblo" ya es "un palo en la rueda muy importante en las aspiraciones de ser municipio" y que, aunque aún no la ha analizado "en profundidad" cree que no se ha estudiado, a su entender, "detenidamente" con "la importancia que tiene el tema y los trascendental que es para la provincia".

Así, Gómez ha indicado que, aunque respeta la decisión del tribunal, consideran que el fallo es "carente de argumentos" por lo que no están "en absoluto de acuerdo" ya que "no se valoran en profundidad los argumentos que todas las partes han expuesto" y creen la sentencia "no discute la trama económica ni de reparto ni nada" sino que "habla de que el pueblo no tiene 5.000 habitantes", algo que no comprende "ya que de los otros siete pueblos segregados en Andalucía, el segundo más grande era Tharsis".

En este sentido, Gómez ha apuntado que el TSJA se fija en unos argumentos que la ley a la que se acogieron para ese procedimiento "no contempla" y que "ni la misma Asociación por Alosno lo argumenta en su recurso", por lo que irán al Supremo "sin duda alguna", ya que los otros municipios segregados "se han acogido a la misma para iniciar sus procedimientos como marca la normativa".

Por esto, ha reiterado que no comprende que el fallo "se base exclusivamente en el punto de los habitantes" y que "no discute ningún punto más como la delimitación territorial, el reparto económico o las causas culturales. Eso lo da por válido".