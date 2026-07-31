'Timón de Atenas', la amarga sátira de Shakespeare, llega este sábado a Niebla (Huelva) de la mano de Pepe Viyuela

Cartel de la obra 'Timón de Atenas'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XLI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla continúa ofreciendo su programación principal este sábado, 1 de agosto, con la representación de 'Timón de Atenas' de William Shakespeare. La función, dirigida por Hernán Gené, protagonizada por Pepe Viyuela y coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Bombonera, dará comienzo a las 22,30 horas en el Patio de Armas del Castillo de los Guzmanes, lugar del festival organizado por la Diputación de Huelva, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, considerada una de las tragedias más amargas del dramaturgo inglés, Timón de Atenas plantea una "profunda reflexión" sobre la amistad, la codicia, la ingratitud y la naturaleza humana a través de la historia de un hombre generoso que, tras dilapidar su fortuna ayudando a quienes considera sus amigos, descubre que todos le abandonan cuando él necesita apoyo.

Herido por la traición y profundamente decepcionado, Timón renuncia a la sociedad y se retira a vivir como un ermitaño, consumido por un profundo desprecio hacia la humanidad. Sin embargo, el hallazgo inesperado de un tesoro reabre el conflicto moral del protagonista, que decide utilizar su riqueza no para recuperar su antigua vida, sino para alimentar su deseo de venganza contra la ciudad que le dio la espalda.

La propuesta escénica de Hernán Gené combina tragedia, sátira, ironía y momentos de comedia para ofrecer una visión contemporánea de un texto que mantiene intacta su vigencia. La puesta en escena explora el tránsito del protagonista desde la filantropía hasta la misantropía, utilizando todos los recursos teatrales para construir un espectáculo de gran fuerza visual y emocional que invita al espectador a reflexionar sobre la condición humana.

Con un lenguaje escénico dinámico, la producción transita desde la opulencia de la Atenas clásica hasta la soledad de las playas donde se refugia Timón, manteniendo siempre el tono crítico que convierte esta obra en uno de los análisis "más incisivos" de Shakespeare sobre la ambición, el poder, la hipocresía social y la fragilidad de las relaciones humanas.

El reparto está encabezado por Pepe Viyuela, acompañado por Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela González y Pepa Zaragoza, quienes dan vida a los personajes de esta historia marcada por el desencanto y la ironía.

EL FESTIVAL DE NIEBLA LLEGA A SU ECUADOR

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla alcanza así el ecuador de su programación principal, consolidándose un año más como una de las grandes citas culturales del verano andaluz y acercando al público algunas de las producciones más destacadas de la escena nacional.

El sábado, 8 de agosto, será el turno de la compañía andaluza Atalaya, dirigida por Ricardo Iniesta, que presentará 'Antígona, la estirpe maldita', "reafirmando el compromiso del Festival con las grandes formaciones de nuestra comunidad, especialmente cuando se trata de compañías reconocidas con el Premio Nacional de Teatro".

El sábado, 15 de agosto, se representa 'La dama boba' de Lope de Vega, uno de los títulos más populares del Siglo de Oro, con dirección de Josep María Mestres, una propuesta que garantiza solvencia artística y conexión con el público.

El sábado, 22 de agosto, el Festival recibe por tercera vez a Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza, que presentará 'Muerta de amor', uno de sus trabajos más reconocidos. Y cerrará el Festival 'Fedra en los infiernos', uno de los grandes espectáculos recientes del Festival de Mérida, protagonizado por Lidia Bosch, en lo que supone su regreso a los escenarios; una oportunidad para volver a disfrutar de una intérprete ampliamente reconocida por el público.

Junto a esta programación, el programa 'Atrévete' vuelve a ser una pieza "clave" en la estrategia para abrir el Festival a nuevos públicos, especialmente jóvenes y familias, y hacerlo, además, en un espacio abierto como la Plaza de Santa María, acercando las artes escénicas a formatos más accesibles y diversos.

El jueves, 6 de agosto, llega 'Empaque', una propuesta de flamenco y circo de la mano de Germán López. El jueves, 13 de agosto, habrá sesión doble de danza con artistas andaluces, primero Gero Domínguez con 'El afilador' y posteriormente Sara Jiménez y su compañía con 'Ave de paso'. El ciclo se cerrará el jueves, 20 de agosto, con la compañía gallega Teatro Valente y su espectáculo 'NiquiÑaque'.