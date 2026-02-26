Toscano espera que en la Cumbre Hispano-Portuguesa se aborde el AVE a Faro, el puente de Sanlúcar (Huelva) y Alqueva

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha manifestado este jueves que espera que en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, que tendrá lugar en La Rábida, el próximo 6 de marzo, se aborden tres asuntos que son "primordiales" para la provincia, como son el AVE a Faro, el puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutin y la presa de Alqueva.

A pregunta de los periodistas, el presidente de la institución provincial se ha mostrado convencido que en la cumbre "se van a tratar muchos temas que va a afectar directamente a la provincia", uno de ellos, ha asegurado, será la conexión por alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro (Portugal).

Por otro lado, ha señalado que también cree que se abordará el proyecto del puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutin. "Un tema que, además, le afecta a la Diputación, ya que somos parte del convenio, puesto que el futuro puente es fundamental", ha abundado.

Al respecto, ha explicado que la Diputación ya tiene hecho el proyecto de la vía peatonal de acceso al viaducto y se continúa trabajando en las dos carreteras que llegan hasta Sanlúcar de Guadiana, "tanto la que va por El Granado, como la que va desde San Silvestre de Guzmán", ya que "va a haber que reforzarlas debido al tráfico completamente distinto que van a soportar" y "eso va a ser una inversión importante por parte de la Diputación".

"Además, en la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Transportes, se iba a hacer un convenio entre el Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación Provincial para poder hacer frente a ello. Pero no tenemos demasiada información. Yo estuve con la cónsul de Portugal, precisamente antes de ayer, y estuvimos comentando que si éramos capaces de que en la cumbre saliera algún tipo de pronunciamiento porque está parado", ha abundado.

Al respecto, Toscano ha destacado la "necesidad" de que el proyecto "siga adelante" porque es "importante para la zona" y porque "no solo va a unir a los dos territorios", sino que "va a dar también una vida completamente diferente a la zona".

Por otro lado, además de esas dos infraestructuras, Toscano ha subrayado que es "esencial" que se aborde en la cumbre la presa de Alqueva. "Hemos visto que tiene agua toda la que quiera y más, y lo hemos visto cuando ha desembalsado en estos meses. De hecho, el capitán marítimo me hizo el comentario de que estaba soltando 3.600 metros por segundo, es como si estuviera soltando un bloque de seis plantas lleno de agua cada segundo. Eso es una auténtica barbaridad", ha argumentado.

Por ello, Toscano ha puesto el foco en que "si tiene tanta agua, habría que regularlo de otra manera", de forma que la provincia "pueda usar esa agua cuando hiciera falta".

"AÑO DE LA RÁBIDA"

En este sentido, el presidente de la Diputación ha subrayado que este 2026 va a ser un año "muy importante" para La Rábida, ya que esta semana ha sido "el pistoletazo de salida, con la visita nada menos que Su Majestad el rey", y la semana que viene la Cumbre Hispano-lusa.

"Pero hay más, ya que hoy tenemos una reunión con la OEI, tenemos también este año una etapa de la Vuelta Ciclista a España, y también estoy convencido que una preparatoria de la Cumbre Iberoamericana será en La Rábida y para eso estamos trabajando. Y muchas más noticias que les contaremos, por ello, este 2026 va a ser el año de La Rábida y esperemos que sea, también, el pistoletazo de salida del lugar que todos deseamos, porque ya lo es por historia pero también queremos que tenga su reconocimiento actual", ha finalizado.