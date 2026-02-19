Toscano lamenta que "persistan los problemas" con los trenes de Huelva y espera que Sánchez responda a la invitación

Archivo - Tren en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano (PP), ha lamentado este jueves que "persistan los problemas" con los trenes, "incluso al día siguiente de restituir el servicio con Madrid", toda vez que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda a la invitación y acuda a la próxima Comisión por las Infraestructuras.

A preguntas de los periodistas, durante la inauguración de una jornada del CESpH, sobre la última incidencia de este miércoles de la lína Huelva-Sevilla, Toscano ha remarcado que "por mucho que se hable, al final se siguen sucediendo los mismos problemas con esos trenes, no solo entre Huelva y Madrid sino simplemente con el Huelva y Sevilla".

"Vemos que el tren es la movilidad menos sostenible posible porque no está dando los resultados esperados en esta provincia y, al final, tenemos que coger un autobús. Ello unido a los retrasos y la intranquilidad de cualquier persona que coja ese medio de transporte", ha abundado.

Por otro lado, Toscano ha incidido en que "siguen a la espera" de la respuesta tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que acudan a la próxima reunión de la Comisión de las Infraestructuras de la provincia.

"Sabemos que el presidente del Gobierno estará en Huelva dentro de pocos días en por la Cumbre Hispano-Lusa, por lo que esperemos que tenga a bien poder acercarse a explicar, no solo a la Diputación, sino a todos los que están representados en esa Comisión, sindicatos, partidos políticos y empresarios. Por ello, creo que es el mejor lugar para hablar de cuál es el presente y cuál es el futuro ferroviario en la provincia de Huelva", ha subrayado.

No obstante, Toscano ha asegurado que "haga con lo que haga el presidente", la Comisión se celebrará porque es "fundamental". "Pero esperemos que el presidente tenga esa deferencia con la provincia de Huelva, primero, porque lo merece y, segundo, por el momento en el que estamos", ha manifestado.

Asimismo, Toscano ha aplaudido la restitución del servicio Huelva-Madrid, toda vez que ha destacado que "era fundamental que se hiciera lo antes posible".

"Sabemos que era complicado. Hemos tenido un accidente trágico que requería un tiempo, pero vemos que al final, desgraciadamente, esa puesta en marcha que es tan importante no se puede como quisiéramos, porque seguimos teniendo problemas. Que se abra la línea y al día siguiente volvemos a tener un problema", ha aseverado.

Por ello, ha calificado de "buena noticia" la reapertura de la línea, pero "sería una mejor noticia que se abrirá sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de incidencia".