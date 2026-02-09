Trasladan a Sevilla a un joven herido en Moguer (Huelva) por asta de buey

Helicóptero del 061 en el estadio de fútbol de Moguer. - DCCU CONDADO-CAMPIÑA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años fue trasladado este domingo al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras ser herido por asta de buey en Moguer (Huelva).

Según ha indicado el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) Móvil Condado-Campiña en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, a las 15,00 horas de este domingo el DCCU Móvil Condado-Campiña, con base en San Juan del Puerto, fue alertado de un herido de 25 años por asta de buey en Moguer.

A la llegada del dispositivo, el joven estaba siendo atendido por el SUAP de Moguer, por lo que se procedió a su estabilización y fue trasladamos al campo de fútbol municipal y desde aquí se procedió a su trasladado por el helicóptero 061 al Hospital Universitario Virgen del Rocío, aunque se desconoce el estado de salud del joven.

El Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) Móvil Condado-Campiña ha agradecido la colaboración de los compañeros de coordinación, Policía Local de Moguer, SUAP Moguer y 061.