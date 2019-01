UGT-A, "expectante" ante las políticas sociales y de empleo del futuro Gobierno andaluz

Actualizado 11/01/2019 12:11:22 CET

HUELVA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado este viernes que estará "expectante" ante la llegada del nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) en Andalucía puesto que quieren analizar qué políticas emprenden en materia social y de empleo.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en Huelva Castilla, donde ha sido preguntada por cómo afronta el sindicato este cambio de Gobierno y el panorama que se abre a partir de ahora en Andalucía.

En concreto, en cuanto al pacto de gobierno en Andalucía, Castilla ha recordado que el pasado 2 de diciembre las urnas hablaron y "ganó la derecha en Andalucía" al contar con 59 diputados frente a los 50 de la izquierda. A esto se suma, como ha dicho, un 42 por ciento de abstención, de manera que ha llamado a cuestionarse por qué esa desafección del ciudadano hacia la política.

Tras incidir en que "todos los pactos son legítimos" porque se sustentan en fuerzas votadas por los andaluces, la dirigente sindical ha indicado que "no le gustan" las políticas que sostiene Vox pero ha subrayado que 400.000 andaluces lo han votado y "creo en la democracia", ha agregado. Así las cosas, ha mostrado su deseo de "nos vaya bien a todos los andaluces y aumente la calidad de vida a todos los que vivimos en esa maravillosa tierra".

Además, la líder sindical ha apuntado que no tiene "una bola de cristal" para poder prever el escenario que se dará en Andalucía, pero ha recordado que la clase política por norma general "no suele cumplir todas las cosas que ponen en sus programas electorales".

No obstante, ha reiterado que la UGT va a estar "muy expectante" sobre todo en lo relativo a políticas de empleo porque el sindicato tiene especial interés en conocer cómo van a llevar a cabo la premisa de que en Andalucía haya más empleo "de calidad". Castilla ha remarcado que quiere saber cómo se va a materializar esa propuesta porque, a su entender, esto se consigue con más inversión en I+D+i, por ejemplo.

De otro lado, ha dejado claro que "tendrán en frente" a la UGT "si quieren derogar la Ley de Violencia de Género", que cuenta con una ley orgánica a nivel estatal y otra autonómica, ya que "se han dicho muchas cosas dentro de los programas que necesitan una aclaración" como los aspectos sobre la sanidad pública, las listas de espera o devolver los derechos a los sanitarios. Castilla comparte dichas aspiraciones pero ha subrayado en la importancia de conocer cómo se va a ejecutar porque "todo necesita un acompañamiento presupuestario y si van a bajar todos los impuestos, cómo se va financiar", se ha preguntado.

"No tengo una bola de cristal pero vamos a estar expectantes para ver lo que se va hacer en temas de empleo, políticas sociales, educación", de manera que "presionaremos" si no se está "con los que más lo necesitan" y "si no tomaremos las calles".

Cuestionada por la posición del nuevo Ejecutivo ante la denominada 'administración paralela', la secretaria general de UGT en Andalucía ha precisado que en dichos organismos hay muchos trabajadores que "no tienen culpa" y que prestan un servicio como es el caso de los profesionales de la RTVA o el 061.

Así, ha pedido que estas formaciones expliquen "qué es para ellos esos 'chiringuitos'" que dicen porque los entes instrumentales ofrecen servicios de relevancia. No obstante, ha enfatizado el "talante" del sindicato que quiere primero esperar al transcurso de los acontecimientos para ver qué se realiza ya que "hay que dar una oportunidad para ver esas políticas" y enterarse a "qué entes instrumentales se refieren".

Por todo ello, ha defendido que lo esencial es que la clase política "mire por Andalucía" y más cuando hay circunstancias complicadas como el ERE de Cemex en Almería o el de Vodafone. Así, ha lamentado que "los políticos estén hablando de cómo se van a llamar las consejerías" cuando está este panorama laboral.