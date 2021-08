UGT y CCOO congregan a "más de un centenar" de trabajadores de la hostelería de Huelva en la protesta por el convenio

HUELVA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Huelva han señalado que "más de un centenar" de trabajadores de la hostelería de la provincia han participado este miércoles en la marcha llevada a cabo desde el hotel NH Luz hasta el Hotel Senator de la capital como medida de protesta por "el bloqueo" del convenio del sector de la hostelería, debido a que "las negociaciones con la patronal no han dado frutos" y al considerar "inasumibles" las propuestas de los empresarios.

En esta segunda movilización del sector, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha apelado "a la responsabilidad de los empresarios" para que cuando vuelvan a sentarse a negociar el convenio "entiendan que lo que están planteando es inasumible para los trabajadores del sector hostelero de Huelva" porque "no se les puede condenar a un convenio por tres años con incremento cero" ya que, "con el IPC, podría suponer una pérdida del 6 por ciento".

Igualmente, ha manifestado que para sindicatos y trabajadores "el diálogo es fundamental para llegar a puntos de encuentro en un convenio tan importante para Huelva", toda vez que ha aseverado que es "uno de los más bajos de España", por lo que ha apuntado que "ahora toca mejorar las condiciones y subir sus salarios".

Por otra parte, Donaire ha subrayado que es necesario "cumplir" con el incremento "ya pactado de las limpiadoras de piso, con el 1,14 firmado en su momento" y "que la patronal ahora no quiere reconocer".

Por ello, ha señalado que desde los sindicatos entienden que hay "mala intención y falta de altura de miras por parte de la patronal", algo que, ha reseñado, "no vamos a permitir", por lo que espera que "con esta movilización los empresarios entiendan que toca sentarse y negociar".

En este punto, ha señalado que "hay profesionales que se están marchando a otros territorios porque las condiciones laborales son mejores que las de Huelva", añadiendo que "tenemos que ofrecer un producto de calidad y dar la mayor respuesta posible para que el turismo en Huelva sea importante y siga aportando empleo de calidad y empleo estable".

Asimismo, Donaire ha explicado que "prácticamente todas las provincias andaluzas tienen firmado el convenio, excepto Huelva", algo que asegura "no comprender", ya que "se encierran en la crisis del sector por el covid", a pesar de que, ha subrayado, "ha habido una reactivación".

Por su parte, la secretaria general de CCOO, Julia Perea, ha reiterado que las medidas trasladadas al sector son las de un incremento salarial condicionado a la recuperación del sector y aplicar la subida del 1,14 por ciento, a las camareras de piso, "que ya estaba comprometida en el convenio de 2018 y que tenía como fin corregir una discriminación directa que padecen 3.000 trabajadoras por el simple hecho de ser mujer".

Asimismo, ha añadido que "la crisis no puede ser la excusa para recortar derechos a 18.000 personas, puesto que venimos de un convenio que no cumplía con todas las condiciones necesarias, por lo que no podemos permitirnos un retroceso más".

Perea ha apuntado que "el principal escollo para lograr el acuerdo ha sido la decisión de la patronal de la eliminación del complemento de Incapacidad Temporal, un complemento que garantiza que el trabajador no pierda nada de su salario".

Otro de los puntos que los sindicatos consideran "conflictivos" es el incremento salarial de las camareras de piso. Patronal y sindicatos ya pactaron en convenios anteriores una subida progresiva del sueldo de las trabajadoras, unas 3.000 en la provincia de Huelva, ya que "supone una medida de equiparación del colectivo con el de los camareros, y ahora a los empresarios no le vale la excusa de que desconocían las desigualdades de las mujeres", ha señalado Perea.

"Una vez más hemos realizado un llamamiento a la patronal para que se siente a negociar desde la responsabilidad para que juntos lleguemos a un acuerdo que satisfaga a ambas partes", ha concluido la responsable de CCOO en Huelva.