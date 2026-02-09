UGT y CCOO piden investigar el accidente mortal de Palos (Huelva) y piden "los medios para cumplir con la prevención"

Minuto de silencio a las puertas de la sede de UGT en Huelva por el trabajador fallecido en una empresa de Palos de la Frontera. - UGT

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han guardado este lunes un minuto de silencio en sus respectivas sedes por el fallecimiento de un trabajador este fin de semana en una empresa de Palos de la Frontera (Huelva), al caer de una altura de 20 metros a una caldera. Ambos sindicatos han reclamado que se esclarezcan las causas del accidente y que se destinen "todos los medios necesarios" para "evitar más muertes en el trabajo" y para que "las empresas cumplan con las medidas de prevención".

Por un lado, UGT ha realizado el minuto de silencio en su sede en Huelva, durante el cual, el secretario general del sindicato en la provincia, Francisco Gutiérrez, ha lamentado el fallecimiento de "un trabajador, una persona joven, un padre de familia que ha perdido su vida en el desempeño de su trabajo", toda vez que ha manifestado que están "seguros" de que "no se han seguido las normas de prevención de riesgos laborales".

"En UGT no entendemos por qué se tienen que hacer trabajos de mantenimiento a 20 metros de altura en pleno temporal. Exigimos a la Administración que se haga una investigación exhaustiva de todos los acontecimientos que puedan llevar a este accidente de trabajo, porque los accidentes se evitan con prevención y con vigilancia", ha enfatizado.

Por eso, Gutiérrez ha reclamado a la Administración "todos los medios necesarios", que pasan por "más inspección de trabajo, más servicios de prevención de riesgos laborales" y con ello, "controlar que las empresas cumplan todas las medidas de prevención". "Nos podemos permitir es que se siga destruyendo familias con un goteo incesante, ya que el año pasado murieron 121 trabajadores en Andalucía y este año vamos por el mismo camino, siendo esta la primera de Huelva", ha señalado.

Por su parte, el secretario general de FICA-UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha avanzado que el sindicato se va a personar en la causa, ya que entienden que "se ha producido una negligencia absoluta por parte de la empresa principal", puesto que "no se han seguido estrictamente los protocolos de prevención".

"Por eso exigimos a la Inspección Provincial de Trabajo y a la Policía Judicial que hagan todas las averiguaciones oportunas, porque hay que esclarecer este hecho tan lamentable que no tenía que haber ocurrido. Primero por trabajar a 20 metros de altura en una meteorología muy adversa y, en segundo lugar, porque los técnicos de prevención supuestamente de la empresa principal, Naturgy, no han hecho bien su trabajo a la hora de verificar y a la hora de prevenir con su actuación que este fatal accidente haya ocurrido", ha explicado.

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de Salvicon, José Antonio Jiménez, ha pedido "reflexión" porque "tenemos minado el sector técnico de seguridad, que al final le cae toda la responsabilidad" pero las empresas "deben entregar también los certificados de puntos críticos" para "prevalecer siempre la seguridad" y que "no lleguemos a un punto en que teóricamente las medidas tomadas son correctas y después resulta que el equipo nos deja sin un compañero".

"Ahí no deberíamos de estar de esa manera, ni una línea de vida ni un sobresuelo donde podamos pisar con contundencia, y nos ha llevado a perder un compañero y sobre todo a la familia a romperse absolutamente", ha comentado.

REFUERZO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, CCOO también ha guardado un minuto de silencio a las puertas de su sede provincial y ha lamentado "profundamente" el trágico accidente laboral, por lo que ha trasladado sus condolencias y se han unido "al dolor de la familia, compañeros y allegados de la víctima en estos momentos tan difíciles".

En este sentido, CCOO ha señalado "la necesidad de esperar a los resultados de la investigación para determinar si pudo existir negligencia o falta de medidas preventivas por parte de las empresas responsables, de las empresas responsables, la subcontrata Salvicon Group, y Naturgy".

En este sentido, la responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, ha manifestado que "nos embarga un sentimiento de indignación, dolor e impotencia ante accidentes que, en la gran mayoría de los casos, son fácilmente evitables".

Desde el sindicato se insiste en que la siniestralidad laboral "continúa siendo una lacra que requiere una actuación decidida por parte de empresas y administraciones públicas". En este sentido, CCOO ha asegurado que continuará trabajando para que "se cumpla estrictamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se sitúen por encima de cualquier interés económico o productivo".

"Los procedimientos y protocolos no pueden quedar en meros trámites administrativos. La prevención salva vidas y debe ser una prioridad absoluta", ha concluido Díaz.

Asimismo, CCOO Huelva exige a las administraciones públicas una mayor implicación en la prevención, dotando de "recursos suficientes a la Inspección de Trabajo y reforzando los mecanismos de control para garantizar que las empresas cumplen la normativa vigente".