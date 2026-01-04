La UHU conmemora el aniversario del programa estatal Ramón y Cajal, que cuenta con doce investigadores onubenses

La Universidad de Huelva ha conmemorado el 25º aniversario del programa estatal Ramón y Cajal. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha conmemorado el 25º aniversario del programa estatal Ramón y Cajal, una de las iniciativas "más prestigiosas del sistema español de ciencia, tecnología e innovación", que en la actualidad cuenta con doce investigadores vinculados a la institución onubense.

Según ha informado la institución académica en una nota, el acto tuvo lugar en el Campus de El Carmen y contó con la presencia del rector de la UHU, José Rodríguez, y de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, entre otras autoridades académicas.

Desde su creación en el año 2000, el programa Ramón y Cajal ha sido clave para atraer y consolidar talento investigador posdoctoral de excelencia, "contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento del sistema científico español y a su proyección internacional". Un cuarto de siglo después, el programa continúa siendo una herramienta estratégica "para la captación, estabilización y liderazgo científico".

El rector de la Universidad de Huelva (US), José Rodríguez, ha destacado durante su intervención el impacto estructural del programa en las universidades españolas y su valor simbólico para toda una generación de investigadores. Así, Rodríguez ha precisado que vivió la gestación del programa desde el extranjero, cuando desarrollaba su etapa posdoctoral en París, y ha subrayado que "supuso una auténtica esperanza para recuperar el talento formado fuera de España".

Asimismo, ha valorado la "apuesta sostenida" de la UHU por ofrecer buenas condiciones de estabilización a estos investigadores, "con el objetivo de atraer talento excelente y fortalecer el sistema universitario, dentro de las posibilidades y recursos de una universidad de tamaño medio como la nuestra".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, felicitó a toda la comunidad científica por los 25 años de trayectoria del programa y subrayó el "firme compromiso" del Gobierno de España con la investigación y la innovación. Asimismo, Rico ha concretado que más de 7.200 investigadores han participado en el programa desde su creación, respaldados por una inversión superior a 1.870 millones de euros, y ha destacado "su vocación internacional y su capacidad para atraer, retener y estabilizar talento investigador".

Al hilo, ha afirmado que "el programa Ramón y Cajal no solo impulsa carreras científicas brillantes, sino que también define un modelo de país basado en el conocimiento, la innovación y la excelencia".

Cerró el turno de intervenciones el vicerrector de Investigación y Planificación Estratégica de la UHU, José Enrique García, quien calificó el programa Ramón y Cajal como "el principal programa nacional de excelencia en captación de talento".

Además, ha señalado que buena parte de los proyectos competitivos y de las publicaciones de mayor impacto en las universidades están liderados por investigadores Ramón y Cajal, y ha valorado el esfuerzo realizado por la UHU para ofrecer un entorno investigador atractivo. En este sentido, ha incidido la reciente incorporación de un nuevo investigador a la universidad y reafirmó la apuesta del equipo de gobierno por este tipo de perfiles, "clave para liderar la investigación del presente y del futuro".

En contexto, según la UHU, la conmemoración del 25º aniversario del programa Ramón y Cajal pone de relieve el papel de la universidad como institución "comprometida con la excelencia científica, la atracción de talento y el fortalecimiento de una comunidad investigadora sólida, estable e internacional".