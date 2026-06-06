La UHU y la Diputación avanzan en la investigación sobre salud mental y bienestar emocional en la juventud

Imagen del equip de trabajo de la jornada 'Salud mental y bienestar emocional en los jóvenes de la provincia de Huelva. Evaluación y propuesta de mejora’. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva ha acogido una jornada de diagnóstico, transferencia y codiseño de propuestas de mejora enmarcada en el contrato de investigación 'Salud mental y bienestar emocional en los jóvenes de la provincia de Huelva. Evaluación y propuesta de mejora'.

Según ha detallado la UHU en una nota, el proyecto surge a petición del Servicio de Prevención Social de la Diputación Provincial de Huelva y está suscrito entre dicho Servicio y la Universidad de Huelva. Dirigido por la doctora Pilar Blanco Miguel y el doctor Alfonso Chaves Montero, cuenta con un equipo de investigación interdisciplinar formado por profesorado de las áreas de Trabajo Social y Servicios Sociales, Psicología Social, Derecho Penal, Sociología y Estadística e Investigación Operativa.

La jornada, desarrollada con la ayuda del CARUH, ha servido para exponer los resultados correspondientes a una de las muestras del estudio, centrada en el alumnado universitario. Uno de los ejes centrales de la sesión fue el codiseño de propuestas de mejora por parte del estudiantado, que participó activamente en la identificación de necesidades, prioridades y posibles líneas de actuación para reforzar la salud mental y el bienestar emocional de la juventud onubense.

La actividad incluyó también un espacio de convivencia con una merienda saludable, favoreciendo un clima participativo e intercambio de experiencias entre las personas asistentes. La jornada concluyó con una sesión de trabajo colaborativo en la que el estudiantado concretó distintas propuestas de mejora que serán tenidas en cuenta en el desarrollo del proyecto.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva y el Servicio de Prevención Social de la Diputación Provincial de Huelva refuerzan su compromiso con la investigación aplicada, la participación juvenil y la búsqueda de respuestas eficaces ante los retos que plantea la salud mental de la población joven en la provincia.