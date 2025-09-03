La UHU (Huelva) da la bienvenida a 395 estudiantes internacionales en su tradicional ceremonia de apertura

Ceremonia de bienvenida para los 395 estudiantes internacionales de este curso en la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado este miércoles, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Experimentales, su ya tradicional ceremonia de bienvenida para los 395 estudiantes internacionales que inician su estancia académica en la institución onubense durante el primer semestre del curso 2025/2026.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la jornada, que se enmarca en la Semana de Bienvenida organizada por el Vicerrectorado de Alianzas Internacionales y la Oficina de Relaciones Internacionales, ha contado con la participación del nuevo rector, José Rodríguez Quintero, y de la vicerrectora de Alianzas Internacionales, Blanca Miedes Ugarte, quienes ofrecieron unas palabras de acogida a los estudiantes procedentes de más de 30 países.

La UHU acogerá este curso alumnado internacional procedente principalmente de países europeos como Italia, Alemania, Francia, Polonia, Turquía, Países Bajos, Portugal y República Checa, así como estudiantes de destinos más lejanos como México, Namibia y Georgia. También hay dos estudiantes de Ucrania y uno de la Franja de Gaza.

"Esta diversidad refleja el papel cada vez más destacado de la Universidad de Huelva en los programas de movilidad internacional y refuerza su apuesta por la interculturalidad y el plurilingüismo", según ha destacado el rector.

Asimismo, Rodríguez ha resaltado la "importancia de la movilidad" para la comunidad universitaria. "Este año recibimos a 395 estudiantes Erasmus de más de 30 países. Esta diversidad cultural es una de las mayores fortalezas de nuestra comunidad internacional. Nuestra universidad es un lugar para aprender, crecer y crear soluciones para el futuro", ha trasladado a los estudiantes.

En este marco, la vicerrectora de Alianzas Internacionales ha subrayado el compromiso de la Universidad con la sostenibilidad y la inclusión, en línea con los objetivos de la alianza europea Pioneer, de la que forma parte junto con otras diez universidades, que impulsa su colaboración para repensar cómo las instituciones de educación superior pueden contribuir activamente a la transformación de las ciudades hacia modelos más justos y resilientes.

Como ejemplo, ha anunciado la apertura de puntos de alquiler de bicicletas en el campus, conectados con la ciudad, una iniciativa que "refuerza la movilidad sostenible" y que se inaugurará oficialmente el próximo 18 de septiembre con un evento especial abierto al estudiantado internacional.

Asimismo, ha presentado el nuevo Student's Living Lab, un espacio participativo donde el alumnado podrá aportar ideas y propuestas para hacer del campus y de la ciudad entornos más sostenibles, inclusivos y conectados.

La Semana de Bienvenida continúa durante los próximos días con actividades de orientación, dinámicas de integración y visitas guiadas por la ciudad y la provincia. La UHU refuerza así su compromiso de ofrecer a su alumnado internacional una experiencia enriquecedora, inclusiva y multicultural.

"Erasmus no es solo aprender en las aulas, es crear conexiones, descubrir culturas y vivir experiencias que os acompañarán siempre. Queremos que esta universidad sea también vuestro hogar", ha concluido el rector.