Unidos por Punta Umbría (Huelva) denuncia el robo de elementos metálicos y "destrozos" en su sede

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La formación política Unidos por Punta Umbría (UPU) ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de "todos" los elementos metálicos de su sede, así como los "graves daños" causados por los destrozos producidos durante el suceso, del que tuvieron conocimiento este martes tras la alerta de vecinos de la zona en la que se ubica.

Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la localidad onubense, José Carlos Hernández Cansino, que ha señalado que el mismo martes se interpuso la denuncia, que ha sido ampliada este miércoles al hallar nuevos elementos dañados que, además, "hacen inhabitable el inmueble", que UPU utilizaba también para jornadas de convivencia y para comidas, al tratarse de una casa antigua cedida por una militante del partido.

En concreto, ha detallado que los responsables de este robo se han llevado grifos, fregaderos, tuberías, lámparas, ventanas, el termo, cubertería, hierros y soportes de material de campaña, cableados etc. y se ha mostrado sorprendido de que no se hayan llevado "nada de mobiliario", toda vez que ha lamentado el "gran destrozo" causado en el cuarto de baño y otras zonas

Finalmente, ha destacado el "gran perjuicio" que supone este hecho a un partido "muy modesto", al tiempo que ha explicado que aún no se ha hecho un balance de los daños pero que el material "no sin esfuerzo" se podrá reponer, así como que este percance no quita a UPU "las ganas y la convicción de seguir trabajando por Punta Umbría con más fuerza si cabe".