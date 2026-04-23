La Universidad de Huelva abre un Centro de Artes Marciales

Inauguración del nuevo centro de artes marciales de la Universidad de Huelva, - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) cuenta desde ya con un Centro de Artes Marciales, una moderna instalación ubicada en el Pabellón de Deportes Príncipe de Asturias del Campus de El Carmen, donde el pasado viernes quedó inaugurado con una demostración de técnicas relacionadas con estas artes.

Según informa la Onubense en nota de prensa, el rector de la UHU, José Rodríguez, aseguró durante su inauguración que el centro será "la sede de las diferentes escuelas de artes marciales que se van a poner en marcha", y destacó que "probablemente sea la primera universidad que cuenta con un centro de este tipo".

En este sentido, Rodríguez agradeció el trabajo del Vicerrectorado de Campus Sostenible y Transformación Digital, que ha permitido una inversión de 177.000 euros con la que "se ha aprovechado la estructura del pabellón de deporte para encajar un amplio espacio muy iluminado para este centro que nos singulariza y que pone de manifiesto la vocación de aportar valores que tienen que ver justamente con las artes marciales: la resiliencia y la capacidad de superación".

En la misma línea se manifestó el vicerrector de Campus Sostenible y Transformación Digital, Manuel J. Maña, quien mostró su agradecimiento "al equipo técnico que ha hecho posible este nuevo espacio, empezando por los arquitectos redactores del proyecto, Mari Luz Galdames y Javier López, que han dotado a la Universidad de Huelva de este espacio tan luminoso que hemos conseguido aprovechar al máximo".

Maña también destacó que "esto no es una inversión aislada relacionada con el deporte de la Universidad de Huelva", pues ya que "aproximadamente 700.000 euros se han invetido en instalaciones deportivas en los últimos años", tras lo que anunció para este mismo año "una actuación integral en la cubierta del pabellón Príncipe de Asturias".

La inauguración también contó con la participación de la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, quien se mostró "muy orgullosa" de este espacio. "Para nosotros, especialmente para mi equipo del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, es una auténtica satisfacción el poner en marcha este Centro. Pero lo es también para toda la comunidad universitaria y para toda la sociedad onubense, que podrán disfrutar de la práctica de este deporte en este espacio único".

"A día de hoy somos la única universidad de España que cuenta con una escuela Soo Bahk Do/Tang Soo Do Moo Duk Kwan, a la que se unirán en breve otras disciplinas de artes martes marciales", agregó.

Además, Castillo mostró su agradecimiento al equipo de Infraestructuras, a su vicerrector, Manuel Maña, a su director, Juan Carlos Andújar, y al equipo rectoral entero. "Esto es una labor de equipo que apuesta y que sabe la importancia del deporte para toda la comunidad universitaria y para la sociedad de Huelva en general", remarcó.

Por su parte, la arquitecta de la obra, Mari Luz Galdames, destacó que el proyecto permite que el centro pueda funcionar "tanto en consonancia con el edificio como de modo independiente", a la vez que tiene "mucha luminosidad". Además, el centro está "muy bien integrado en el edificio" y tiene "una conexión directa con la planta alta, que es el área más educacional, y con la zona exterior", al tiempo que es un espacio "bastante bien equipado y con un suelo de bastante calidad", añadió.

Para el gerente de la empresa constructora, José Antonio Reyes, "ha sido un placer colaborar con la Universidad de Huelva en esta obra", en la que se han estrenado como empresa de nueva creación, y "ha sido facilísimo". "La dirección técnica nos lo ha puesto muy fácil y el resultado está aquí: hemos cumplido con el plazo y con la calidad que se esperaba", recalcó.