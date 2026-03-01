La Universidad de Huelva abre convocatoria del Programa Univergem para promover el empleo de sus universitarias

La 5ª edición del programa Univergem. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Huelva (UHU), en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, ha abierto el plazo de inscripción para la V edición del Programa Univergem --Universidad de Huelva por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde la Perspectiva de Género--.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el objetivo principal del programa es potenciar las competencias profesionales de las universitarias, para lo que promueve "acciones innovadoras en el entorno digital" que contribuyan a eliminar las brechas de género y favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

En concreto, las participantes tendrán acceso a un programa integral que incluye formación especializada --Marketing, Empleo 2.0, diseño web/'app', comercio digital y emprendimiento femenino--, capacitación profesional --Orientación, asesoramiento y adquisición de competencias transversales-- y prácticas y lenguas --prácticas becadas para alumnas de último curso y fomento/certificación de un segundo idioma--.

El programa está dirigido tanto a alumnas de grado o posgrado matriculadas en la UHU como a egresadas con titulación del Espacio Europeo de Educación Superior, si bien se otorgará preferencia a titulaciones en los campos STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- y NTIC --Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación--.

En suma, el plazo de inscripciones finaliza el próximo 11 de marzo. Las personas que quieran participar deben estar registradas en la plataforma Ícaro --Agencia de Colocación o Programa de Prácticas: 'https://icaro.ual.es/uhu'--, contar con disponibilidad total para realizar las actividades del programa y formalizar la solicitud a través del Registro Electrónico de la UHU.