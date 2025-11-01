La Universidad de Huelva acoge la presentación de II Edición de los Premios Gertrude Vanderbilt Whitney a Mujer Onubense

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha acogido la presentación de la II Edición de los Premios Gertrude Vanderbilt Whitney a la Mujer Onubense, una iniciativa organizada por la Asociación Huelva-Nueva York que cuenta, un año más, con el respaldo de la institución académica onubense. Estos galardones reconocen a las mujeres de la provincia de Huelva que, por su esfuerzo, entrega y valores personales, se han convertido en referentes de liderazgo, emprendimiento e innovación en distintos ámbitos de la sociedad.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, el presidente de la Asociación Huelva-Nueva York, Juan Antonio Márquez, ha agradecido durante su intervención el apoyo de la Universidad de Huelva y ha animado a la ciudadanía a presentar candidaturas. "Queremos invitar a toda la sociedad onubense a participar proponiendo mujeres que merecen ser reconocidas por su labor diaria. Los premios, inspirados en la figura de Gertrude Vanderbilt Whitney, pretenden poner en valor los valores humanos, la creatividad y el compromiso social de las mujeres de nuestra tierra", ha señalado.

El plazo para presentar propuestas estará abierto hasta el 7 de noviembre de 2025, a través del formulario disponible en la web. La organización realizará una preselección de tres candidatas por categoría -Acción Social, Arte, Cultura, Deporte, Economía y Empresa, Educación y Salud, además de una Mención Especial de la organización.

Posteriormente, un jurado integrado por representantes de instituciones públicas y privadas elegirá a las premiadas finalistas. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 2 de diciembre de 2025 en el Campus de La Merced de la Universidad de Huelva, "una fecha simbólica" que conmemora el 97º aniversario de la donación que Gertrude Vanderbilt Whitney realizó al Gobierno de España en 1928 para la creación de un Museo de las Américas en Huelva. En el acto se entregarán las estatuillas diseñadas por el escultor jiennense Miguel Ángel Calero.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha incidido durante la presentación la relevancia de estos premios y el compromiso de la Universidad con la igualdad y la proyección cultural, señalando que la Universidad de Huelva "no podía dejar de apoyar una iniciativa que destaca la labor de mujeres onubenses ejemplares".

Gertrude Vanderbilt Whitney, conocida en Huelva como 'Miss Whitney', fue una escultora y mecenas estadounidense (Nueva York, 1875-1942), fundadora en 1931 del Museo Whitney de Arte Americano. En Huelva dejó su huella con el emblemático Monumento a Colón, una de las obras escultóricas más importantes del siglo XX en España.

En reconocimiento a su obra y generosidad, recibió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII, y su nombre sigue vivo en la ciudad, donde una avenida honra su memoria. Los Premios Gertrude Vanderbilt Whitney a la Mujer Onubense nacieron en 2024, coincidiendo con el 150º aniversario del nacimiento de la artista, con el propósito de mantener vivo su legado de generosidad, arte y apoyo al talento, especialmente al femenino.