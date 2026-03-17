La Universidad de Huelva celebra el Día Internacional de los Bosques acercando la ingeniería forestal a la sociedad

Presentación nde los seminarios educativos y divulgativos impulsados por profesorado y estudiantes del ámbito forestal de la ETSI. - UHU

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de los Bosques, que se celebra cada 21 de marzo para generar conciencia sobre el papel fundamental que desempeñan estos ecosistemas para el planeta y para el bienestar de la sociedad, la Universidad de Huelva (UHU) ha organizado una serie de seminarios educativos y divulgativos el jueves 19 de marzo, impulsados por profesorado y estudiantes del ámbito forestal de la ETSI, para "sensibilizar" de la importancia de los bosques y visibilizar la labor de quienes trabajan en su gestión y conservación.

El investigador Ramón y Cajal de ecología forestal Miguel Montoro destaca que esta iniciativa supone también "recuperar una tradición vinculada históricamente a los estudiantes de forestales de la Universidad de Huelva". Según explica, la celebración del Día Internacional de los Bosques permite "reconocer la importancia que tienen estos ecosistemas en el mundo y apropiarnos como forestales de una actividad que durante mucho tiempo realizábamos en La Rábida".

Con el traslado al campus de El Carmen, señala, "se perdió en parte ese espacio de encuentro", por lo que esta jornada representa "una gran oportunidad para recuperar algo que antes era muy importante para generar equipo, visibilizar la profesión, su compromiso social y reflexionar sobre los retos que tenemos por delante en el sector", ha indicado la Onubense en una nota.

La programación incluye acciones de divulgación dirigidas a diferentes públicos --seminarios de expertos, concierto pedagógico, café con empresas, encuentros con alumnii, talleres escolares, cuentacuentos infantil-- con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la naturaleza y el papel de la ingeniería forestal en la mitigación de problemas ambientales como el cambio climático.

Los seminarios contarán con expertos invitados de relevancia nacional y autonómica del sector forestal como el doctor Juan Picos (Universidad de Vigo), Alejandro López Quintana (Centro Operativo Provincial, Huelva), la doctora Mariluz Guillén Climet (Agresta), y el doctor Jaime Ribalaygua (Fundación para la Investigación del Clima). Además, la jornada estará amenizada por un concierto didáctico 'Rhythm & Forest' del grupo 'Ray Lowe & the Blues experiencia' para toda la comunidad universitaria y público en general. Así como un café con empresas y encuentros con Alumnii.

A lo largo de la jornada, tendrán lugar en el Campus actividades educativas, incluyendo una actividad de cuentacuentos infantiles. Uno de los objetivos principales ha sido acercar las ciencias forestales a los más pequeños. Para ello, se han organizado salidas botánicas al campo en el Campus de El Carmen y talleres educativos en los que el alumnado de colegios puede aprender a identificar diferentes plantas, comprender su función en los ecosistemas y descubrir cómo los bosques influyen en su vida cotidiana.

Otra de las actividades previstas consiste en talleres participativos en los que escolares podrán experimentar de forma práctica el trabajo de los ingenieros forestales. La intención es que los niños "se sientan un ingeniero forestal más", conozcan la fauna y la vegetación de los bosques y comprendan cómo se gestionan los recursos naturales para garantizar su conservación.

DIVULGACIÓN AL PÚBLICO JOVEN

La divulgación también se ha dirigido al público joven a través de iniciativas en redes sociales creadas específicamente para esta celebración. Estos canales pretenden mostrar la diversidad del trabajo forestal, desde la gestión de pastos y la prevención de incendios hasta las labores de reforestación. Además, la campaña pone el foco en la "necesidad" de fomentar la presencia femenina en el ámbito forestal, en línea con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Para el estudiantado implicado, esta jornada representa también una "valiosa oportunidad" para visibilizar una titulación que, "pese a su gran relevancia ambiental y social, continúa siendo aún poco conocida". Con este objetivo, se recibirá además la visita de alumnado de grado medio y superior procedente del IES Las Marismas de Huelva, así como de centros de Cortegana y Almonte, en una participación que reunirá a cerca de un centenar de estudiantes.

Las actividades organizadas en la Universidad de Huelva también abordarán el papel de los árboles y los espacios verdes dentro de las ciudades. Para ello se contará con la participación de distintos actores, entre ellos el Ayuntamiento de Huelva, el Colegio de Arquitectos, asociaciones ciudadanas del Distrito 5 y estudiantes universitarios, incluidos alumnos Erasmus de diferentes disciplinas.

En este contexto, se desarrollará un trabajo colaborativo orientado a la construcción de prototipos e ideas verdes que ayuden a integrar mejor la naturaleza en las ciudades y a reforzar la conciencia colectiva sobre la importancia de los árboles y los bosques en la vida cotidiana.

La celebración de este evento cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, GTA, Caja Rural, la Fundación Pau Costa y el grupo de investigación Análisis y Planificación del Medio Natural, todas ellas implicadas activamente en su organización y desarrollo.