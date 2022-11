La Universidad de Huelva celebra por quinto año consecutivo las Jornadas ScienCity.

HUELVA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por quinto año consecutivo la Universidad de Huelva celebra, del 14 al 16 de noviembre, las Jornadas ScienCity con el objetivo de profundizar y divulgar contenidos de utilidad y con un notable éxito a juzgar por el crecimiento de participación y, sobre todo, de aportaciones en forma de trabajos y ponencias que la cita ha ido experimentando desde su puesta en marcha en 2018.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, en este año 2022, las V Jornadas ScienCity volverán a concitar en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería a expertos de diversos países como España, Países Bajos y Portugal con el que, por cierto, mantiene una estrecha relación que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años hasta el punto de que más del 50% de la aportación intelectual procede del país vecino.

El objetivo de los tres días de ponencias, talleres, pósteres y actividades sociales es analizar y poner de relevancia cualquier aspecto que permita transformar el entorno, ya sea una ciudad o un enclave rural, en inteligente. Y no solo en el plano puramente tecnológico: la cultura, la agricultura, la industria, el turismo, el transporte, la educación y la economía son aspectos de la existencia humana que pueden y deben beneficiarse de los avances científico-tecnológicos para adquirir un valor añadido y sumar potencialidades que permitan un mayor desarrollo.

Así, además de las ponencias, entre las que destaca el Aula Virtual con MATLAB y Simulink ofrecida por Alberto Álvarez y Eduardo Troncoso, ingenieros de MathWorks para España y Portugal y que será la conferencia inaugural que abrirá las jornadas el lunes a las 10,00 horas.

Por otro lado, 'CDA: IotT Digital and Intelligent Management Buildings for the Smart Campus Project' a cargo de María Cristina Rodríguez, Pablo Villoria, Javier Orellana, Julio Ramiro, Gabriel Morales y Juan A. Melero de la Universidad Rey Juan Carlos -el martes a la misma hora- o 'Agricultura y Transformación Digital. UNE 0060 y 0061' a cargo de Vicente Masiá y Jesús Bermejo del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y programada para el miércoles a las 10,00 horas.

Es el caso del taller-exhibición de drones ofrecido por José Miguel Puech, director de fotografía, cámara y filmación aérea de CursoDrones SL o los pósteres en los que tendrán especial protagonismo el sector forestal, el ámbito medioambiental y los desafíos del sistema educativo del siglo XXI, pero que además realizará un homenaje a Orgen Bolton, inventor de la primera bicicleta eléctrica del mundo hace la friolera de 127 años.

ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN Y A LAS SINERGIAS

Las Jornadas ScienCity, lejos de lo que se pueda pensar, no están concebidas exclusivamente para la comunidad académica o el mundo tecnológico: cualquier persona, sea cual sea su formación o su edad, que esté interesada, puede asistir presencialmente o atender a las ponencias a través del canal de YouTube mientras se desarrollan las conferencias o más tarde, puesto que toda la información queda preservada en el canal.

No es necesario inscribirse a no ser que se participe como ponente o que se precise un certificado que justifique la asistencia. Por tanto, la organización anima a la sociedad a consultar la programación en la web (http://eventos.uhu.es/go/sciencity2022) y acudir al Aula de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería -con aforo para 100 personas- o conectarse cuando lo deseen.

Pero las Jornadas ScienCity no solo tienen una función investigadora y divulgadora. Su vocación es también la de generar las sinergias necesarias entre lo público y lo privado para que los conocimientos que se viertan durante los tres días que dura la cita puedan aplicarse a la vida real.

La V edición de las Jornadas ScienCity es posible gracias al patrocinio de la Universidad de Huelva, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, la Cátedra de Innovación Social de Aguas de Huelva, la Cátedra de la Provincia, la Diputación Provincial, el grupo de investigación TEP-192 de Control y Robótica, y el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES).

UN HUECO PARA LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD

La organización del ScienCity 2022 considera que la cultura y el patrimonio son "parte fundamental del entramado vital y del bienestar del ser humano", y por ello, junto a las ponencias, talleres y pósteres, la programación incluye una interesante visita al Monasterio de Santa Clara, la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez y el casco antiguo de Moguer con la que se pretende trasladar a los participantes la riqueza histórico-artística de este bello rincón de la provincia.

Además, el Departamento de Ingeniería Electrónica, Sistemas Informáticos y Automática (DIESIA) y el Departamento de Tecnologías de la Información (DTI) de la Universidad de Huelva, vuelven a lanzar en esta edición el concurso de ideas.

Se trata de una actividad abierta a cualquier agente del sistema de educación que no haya alcanzado los 30 años a 31 de diciembre de 2022 (alumnos de Universidades, Institutos de Enseñanza Secundaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional con ciclos de grado medio y superior. El plazo de presentación de los trabajos es hasta el 11 de noviembre. Las bases pueden consultarse también en la página web, dentro de la pestaña del programa.