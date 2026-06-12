La Universidad de Huelva contará con 12 cursos de verano, su mayor oferta formativa desde 2023

Presentación de los cursos de verano de la UHU. - UHU

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado su programación de Cursos de Verano 2025, una propuesta académica que alcanza su mayor dimensión desde su implantación en 2023 y que "consolida a la institución como un espacio de formación, reflexión y debate también durante el periodo estival". Del 6 al 23 de julio, la Onubense ofrecerá un total de 12 cursos especializados que reunirán a expertos, profesionales y estudiantes en torno a algunas de las cuestiones "más relevantes de la actualidad científica, social y tecnológica".

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó que la universidad mantiene en verano "el compromiso que la sociedad demanda de una institución pública de educación superior". "Generamos conocimiento, lo transferimos y debemos ser también un espacio para la reflexión y el debate. Eso es precisamente lo que hacemos en verano: abrir nuestras puertas para acoger a quienes quieren aprender, enseñar y dialogar sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo", señaló.

Rodríguez subrayó además la relevancia de una programación que aborda asuntos de "plena actualidad", entre ellos la inteligencia artificial, "el gran tema presente hoy en prácticamente todos los debates universitarios", aplicada en este caso a la eficiencia energética y la gestión inteligente de la energía. Asimismo, avanzó la voluntad de la universidad de seguir ampliando en los próximos años esta oferta formativa para "fortalecer su papel como punto de encuentro para el conocimiento y el entendimiento".

Por su parte, la vicerrectora de Formación y Desarrollo Profesional, Yolanda Navarro, definió los cursos de verano como "una experiencia única para seguir formándose a nivel académico y profesional en un entorno universitario de calidad". En este sentido, destacó que esta iniciativa constituye una apuesta decidida por la formación permanente a lo largo de la vida y representa el broche final al curso académico y destacó la disponibilidad de alojamiento en la residencia universitaria para facilitar la estancia de los participantes.

El director de Títulos Propios y Cursos de Verano de la UHU, Alfonso Chaves, detalló la amplitud temática de una programación que abarca ámbitos tan diversos como la geología, la bioingeniería, la biotecnología, la sostenibilidad, el territorio, la educación, la psicología, la salud postural, el género, la economía circular, el hidrógeno verde, la inteligencia artificial y la eficiencia energética, los derechos humanos y la protección internacional, la escritura creativa, artes y música.

Los cursos programados son: Aprender a leer el paisaje: introducción a la geología del Geoparque aspirante Iberia (Sierra de Huelva y Alentejo Portugués); Vidas en movimiento: mujeres, fronteras y derecho a la protección internacional; La enseñanza y el aprendizaje de la escritura creativa en el mundo actual; Ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas y resilientes; Bioingeniería. Aplicaciones a problemas clínicos; Raíces fuertes, comunidad saludable: mejora tu postura, cuida tu suelo pélvico; Reescribiendo la minería circular con biotecnología microbiana.

También se ofertan los cursos: Seminario de género, psicología y educación; Hidrógeno verde: retos y claves para la descarbonización energética. El papel de la provincia de Huelva; Crear, escuchar y educar: artes plásticas, música y prácticas pedagógicas y psicológicas para una coeducación viva en escuelas y comunidades; El uso de la inteligencia artificial en la eficiencia energética y en la gestión inteligente de la energía; y Avances y retos de la economía circular en la gestión ambiental y restauración minera.