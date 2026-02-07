La Universidad de Huelva convoca una jornada de 'Captación de talento para empresas e instituciones' para este jueves

Cartel de la jornada de 'Captación de talento para empresas e instituciones'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) acogerá el próximo jueves, 12 de febrero, una jornada de 'Captación de talento para empresas e instituciones', un encuentro que tiene como objetivo "reflexionar sobre el talento innovador que nos llega a los programas de doctorado de la Universidad de Huelva", como ha manifestado la vicerrectora de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca de la UHU, Carmen Fonseca.

Según una nota remitida a los medios por parte de la institución académica, "se trata de investigadores e investigadoras jóvenes que con todo su potencial formativo pueden insertarse en empresas, en administraciones públicas y en distintos tipos de instituciones para crear un mejor futuro", ha proseguido la vicerrectora, donde "nos preocupa el tejido económico, profesional y social y creemos que con estas jornadas se puede conseguir".

En su opinión, "la Universidad de Huelva es una universidad pública comprometida con el talento, con el conocimiento, con la docencia y con la formación, y por ello hemos organizado estas jornadas tituladas 'Captación de talento para empresas e instituciones', entendiendo por entidades instituciones públicas y privadas, empresas, pero también administraciones públicas", ha agregado.

En concreto, la jornada tendrá lugar de 10,00 a 12,00 horas en el Aula de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), en el Campus del Carmen, donde "contaremos con voces de la experiencia no solo del mundo científico y tecnológico, sino también desde un punto de vista que tiene que ver con las humanidades y las ciencias sociales", ha manifestado.

Tras la inauguración, la jornada arrancará con la intervención de Mercedes Arévalo Fernández, de la Universidad de Sevilla (US), que hablará sobre 'Doctorado industrial: el presente de alto impacto entre la excelencia investigadora y la transferencia real', a la que seguirán dos voces de la experiencia, una protagonizada por Pedro Quesada --Química Inorgánica de la UHU-- y Sarah Ramos --Doctoranda con Atlantic Copper-- y la otra por el alcalde de Valencina de la Concepción, Ramón Peña, y el arqueólogo municipal Manuel Vargas.