La Universidad de Huelva inaugura un programa para la empleabilidad y autonomía de personas con discapacidad intelectual

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha inaugurado el Programa Feadi --Formación Universitaria para la Mejora de la Empleabilidad y la Autonomía de Personas con Discapacidad Intelectual--, una iniciativa pionera centrada en la capacitación para la atención al público y orientada a fomentar la inclusión social, la empleabilidad y el derecho a la educación de las personas con discapacidad intelectual.

Según informa la Onubense en nota de prensa, el acto de inauguración contó con la presencia de la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, y la directora del Programa Feadi y de la Unidad de Inclusión y Justicia Social, Inmaculada Gómez.

Durante su intervención, la vicerrectora ha agradecido la labor de Cinta Martos, anterior directora del Programa y directora de Igualdad y Atención a la Diversidad, así como al equipo rectoral anterior, por su firme apuesta por este programa, que representa, en sus palabras, "una universidad inclusiva real, donde todos y todas tienen cabida".

Por su parte, la directora del programa, Inmaculada Gómez, ha subrayado la "importancia" de garantizar el acceso a una formación universitaria de calidad para todas las personas, haciendo hincapié en que "hay que olvidar las limitaciones y ver las oportunidades".

Dirigiéndose directamente al alumnado, les animó a aprovechar esta nueva etapa de aprendizaje como una herramienta de desarrollo personal y profesional, recordando que "la educación es clave para la autonomía, la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos".

El Programa Feadi representa un paso más hacia una universidad "comprometida con la justicia social, la igualdad de oportunidades y la diversidad, integrando a estudiantes con discapacidad intelectual en la vida académica mediante una formación adaptada, práctica y con un enfoque claro hacia la inserción laboral".