La Universidad de Huelva inicia con "brillantes resultados" los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026

Imagen de los deportistas de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas representantes de la Universidad de Huelva (UHU) han logrado "brillantes resultados" en el inicio de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) de 2026, que se celebran en la Universidad de Málaga hasta el próximo 19 de marzo.

La competición ha dado comienzo en las modalidades de Ajedrez, Campo a Través, Natación y Natación Adaptada, disciplinas en las que el alumnado de la Onubense ha obtenido dos medallas de oro y tres de plata, además de destacados puestos por equipos, tal y como ha señalado la universidad en una nota de prensa.

En concreto, David Sánchez Sierra ha conseguido dos medallas de oro y dos de plata en natación adaptada, mientras que Manuel González Amate, campeón provincial absoluto de ajedrez en 2023 con solo 18 años, ha logrado la plata en esta modalidad.

"El buen hacer de todos los deportistas que han representado a la UHU en estas disciplinas" también se refleja en la obtención del cuarto puesto por equipos tanto en Ajedrez (categoría mixta) como en Campo a Través (categoría masculina), mientras que en natación han conseguido el sexto puesto en categoría masculina y el séptimo en categoría femenina.

La imagen, valores y resultados obtenidos en estas primeras competiciones de los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026 son "un orgullo" para la Universidad de Huelva, que ve cómo sus deportistas se sitúan entre los mejores de las doce universidades andaluzas --diez privadas y dos públicas-- que forman parte del Grupo Andaluz del Deporte Universitario.

Los Campeonatos de Andalucía Universitarios de 2026, que fueron presentados en el Rectorado de la Universidad de Málaga con la presencia del director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU, Javier Tamayo, contarán con la participación de unos 2.300 deportistas de doce universidades andaluzas, de los que más de 150 son alumnos y alumnas de la Universidad de Huelva.

La culminación de este "gran evento deportivo universitario" tendrá lugar entre el 17 y el 19 de marzo con la fase final del resto de las modalidades deportivas, en las que la Universidad de Huelva espera mejorar los magníficos resultados obtenidos hace un año en Almería en los CAU 2025, "una meta que ya se ha iniciado con buen pie en las primeras cuatro modalidades".