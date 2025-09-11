La Universidad de Huelva inicia el curso académico 2025-26 con el 94% de plazas ofertadas cubiertas

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) inicia el curso académico 2025-2026 alcanzando casi el 94% del total de plazas ofertadas ya cubiertas. Con respecto a los nuevos grados que se incorporan este curso a la oferta académica, el Grado en Física y la transformación a modalidad dual del Grado en Geología, el rector, José Rodríguez Quintero ha destacado la "buena acogida que han tenido por parte de los estudiantes".

El Grado en Física es un título interuniversitario junto a la Universidad de Almería, que inicia su primera promoción con 32 estudiantes en Huelva y más de 400 solicitudes recibidas en total. Por su parte, el Grado Dual en Geología, pionero en Andalucía, combina formación académica y prácticas remuneradas en empresas. Por otro lado, este curso da comienzo el segundo año del Grado en Medicina, implantado el pasado curso, que se consolida como uno de los más demandados, ha remarcado la Onubense en una nota.

Todos los detalles sobre el inicio de curso se dieron a conocer el miércoles por el rector en el transcurso de un desayuno informativo en la Sala Ágora del Campus del Carmen, donde compareció junto a miembros de su equipo; la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales, Inés Garbayo, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva de la Junta de Andalucía, Carlos Soriano.

En lo referente al mapa de titulaciones, Rodríguez Quintero anunció la previsión de incorporar, en los próximos años, titulaciones como Matemáticas, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Inteligencia Artificial, "consolidando así una estrategia de crecimiento ligada a sectores de futuro y a la demanda social y empresarial", subrayó.

El rector se refirió también las inversiones realizadas en infraestructuras y transformación digital, con el objetivo de ofrecer al estudiantado las mejores condiciones de aprendizaje: 1,2 millones de euros destinados a la modernización del cableado y sistemas de wifi en los campus de la UHU, garantizando comunicaciones ágiles y seguras. Por otro lado, 900.000 euros en un nuevo Centro de Simulación Clínica para los grados de Enfermería y Medicina, que permitirá al alumnado entrenar en entornos realistas y con recursos punteros. Y, por último, una próxima inversión de dos millones de euros en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, destinada a modernizar espacios y equipamientos.

"Queremos proporcionar los mejores peldaños en esa escalera social que representa la universidad, para que el esfuerzo del estudiantado se acompañe de las mejores condiciones de formación", afirmó Rodríguez Quintero, quien recordó que la UHU tiene la función de "generar, transmitir y transferir conocimiento, contribuyendo a una sociedad más innovadora y próspera".

Carlos Soriano transmitió un mensaje de "apoyo" en nombre de la Junta de Andalucía, destacando la "importancia" de la universidad como "motor de transformación para la sociedad y el tejido productivo de la provincia". "Cada vez que venimos a la universidad comprobamos cómo se adapta a las demandas sociales. Estos nuevos grados no solo responden a las necesidades del alumnado, sino también a sectores estratégicos como el industrial y el químico, que necesitan talento formado, investigación e innovación", señaló.

Soriano subrayó que los nuevos grados "ofrecen una doble respuesta: asegurar oportunidades de empleo estable y de calidad para los jóvenes onubenses y reforzar la competitividad de las empresas del territorio".

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales manifestó la "importancia histórica" del inicio simultáneo de las titulaciones en Física y Geología Dual en la Facultad de Ciencias Experimentales, que "consolida a Huelva como un referente en estas disciplinas".

"Las cifras de matrícula confirman que los cambios van por el buen camino. A partir de ahora, nuestra Facultad será un referente en Física y Geología, y esto es posible gracias al esfuerzo del profesorado y del compromiso institucional", añadió.

Con este balance, la Universidad de Huelva destaca que "reafirma" su "compromiso" con "la excelencia académica, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento a la sociedad y al sector productivo" y destaca que la "alta demanda" en sus titulaciones, las inversiones en infraestructuras y el respaldo de la Junta de Andalucía "consolidan a la UHU como un agente esencial para el desarrollo social y económico de la provincia".