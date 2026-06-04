La Universidad de Huelva lleva a la Feria del Libro de Madrid su apuesta por un acceso abierto con sello de calidad

La vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo (izquierda), en la Feria del Libro de Madrid. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva participa un año más en la Feria del Libro de Madrid, pero este año, además de presentar su oferta, acude para "defender una manera de hacer los libros", ya que a través de su Editorial, la Universidad de Huelva (UHU) forma parte de la octogésima quinta edición de la feria dentro de la plaza de la Ciencia y de las Universidades con su catálogo disponible en la caseta de la UNE (nº 381) y con una presencia destacada en el programa profesional de la cita.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la ocasión para defender esa idea ha llegado este jueves, ya que la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha participado en el Pabellón de CaixaBank en la mesa redonda titulada '¿Cuánto cuesta publicar un libro en acceso abierto?', "una de las más esperadas de las jornadas profesionales 'Sin libros no hay ciencia'.

"Lo que la Universidad de Huelva lleva a ese debate se resume en una frase que, sin embargo, encierra una exigencia: editar en abierto, sí, pero con calidad, profesionalidad y rigor. Para la UHU, abrir el conocimiento no significa colgar un archivo gratuito en una web. Significa publicarlo con todas las garantías y, solo entonces, ponerlo al alcance de cualquiera sin coste ni barreras. Esa convicción no es un eslogan, sino una forma de trabajar", han indicado de la Onubense.

La Editorial de la Universidad de Huelva, según han explicado desde la UHU, publica con "calidad", ya que "prefiere un conjunto de obras excelentes, evaluadas y cuidadas, a un catálogo abultado sin filtro científico". Con este posicionamiento ha desarrollado una plataforma propia, concebida desde cero bajo los principios de la edición abierta, con metadatos FAIR y plena transparencia sobre la financiación, la evaluación y el impacto de cada libro.

Además, toda su producción en acceso abierto se integra en la PEPA, el repositorio de referencia de la edición universitaria española. De hecho, cinco colecciones y ocho monografías de la editorial cuentan con el Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) --promovido por la UNE y avalado por ANECA y la FECYT--, un reconocimiento que las agencias valoran en la carrera investigadora.

"Hemos venido a Madrid a trasladar una idea sencilla y firme: desde la Editorial de la Universidad de Huelva publicamos con calidad y transferimos ese conocimiento de forma accesible y gratuita, tanto a la comunidad investigadora como al conjunto de la sociedad", ha señalado Joaquina Castillo.

Un ejemplo de esta forma de hacer libros es una de las obras que la Universidad lleva a la feria. 'Juan Maldonado. Epistolario' (colección Bibliotheca Montaniana), que rescata, estudia y traduce las cartas del humanista Juan Maldonado, una correspondencia que durante siglos quedó dispersa tras la pérdida de su códice original.

En sus páginas reviven las redes intelectuales del humanismo hispánico del siglo XVI --con presencias como las de Nebrija, Luis Vives, Alfonso de Valdés o Erasmo de Róterdam-- y las primeras controversias del erasmismo español. Es un trabajo de alta erudición, firmado por la catedrática de Filología Latina Teresa Jiménez Calvente (Universidad de Alcalá) y el especialista en Nebrija Pedro Martín Baños, con edición crítica, revisión por pares y sello CEA-APQ. Es un libro que cualquiera puede descargar de forma libre y gratuita, en acceso abierto y con licencia Creative Commons.

Los lectores podrán acercarse a la obra el sábado, 6 de junio, de 11,00 a 12,00, cuando Teresa Jiménez Calvente --coautora del volumen-- y Pedro Martín Baños firmen ejemplares en la caseta de la UNE (nº 381), en la plaza de la Ciencia y de las Universidades. Allí, junto a este título, puede hojearse y adquirirse buena parte del catálogo de la editorial.