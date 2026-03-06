La Universidad de Huelva se moviliza por "los derechos, la justicia y la acción" para todas las mujeres y niñas

Conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la Universidad de Huelva. - UHU

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha conmemorado este viernes el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la lectura del manifiesto elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que se han sumado a esta conmemoración bajo el lema propuesto por ONU Mujeres: 'Derechos, Justicia y acción. Para todas las mujeres y niñas', "un lema que interpela a nuestras instituciones, cuya misión es generar, transmitir y aplicar conocimiento a través de la investigación, la docencia y la transferencia", como indica el manifiesto.

El texto pone de manifiesto un año más "el compromiso de las universidades con la igualdad de género, la eliminación de las brechas existentes y la promoción de entornos académicos libres de discriminación y violencia", como ha manifestado la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Onubense, Mari Ángeles Ortiz, para quien "cada año esta fecha nos invita a reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad, pero también sobre los desafíos que aún persisten para alcanzar una sociedad verdaderamente justa e igualitaria", ha agregado.

En la misma línea se ha manifestado la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín Cáceres, quien ha subrayado el compromiso de la UHU de convertirse en "un espacio donde el conocimiento no tenga género, donde el talento no encuentre barreras y donde cada estudiante, investigadora, profesora o personal técnico de gestión, administración y servicio aporte su parte a esta gran esfera colectiva".

"Porque la Universidad no se construye con una sola voz gigante, sino con muchas voces que se unen para crear conocimiento, pensamiento crítico y cambio, para solo así poder acceder a la justicia social", ha proseguido la vicerrectora, convencida de que "cuando las mujeres florecen, no solo cambia un jardín, florece la Universidad, florece el conocimiento, florece el mundo y florece el futuro, y ese futuro, necesariamente, tiene que ser feminista e igualitario", ha concluido.

El acto, que se ha celebrado en el Aula al Aire Libre Miss Whitney, se ha completado con una actividad diseñada por una alumna en prácticas de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Huelva Alba Estrada, quien ha presentado cuatro murales que reflejan el significado del 8 de Marzo, cada uno de ellos protagonizado por una mujer referente en cada uno de sus ámbitos: Clara Campoamor, Marie Curie, Malala Yousafzai y Frida Kahlo.

Los murales se han presentado sin terminar, "porque el 8M no está terminado", ha explicado la alumna, que ha invitado a todos los presentes a realizar su aportación a estas obras, todo ello en un acto en el que han participado el Consejo Social de la UHU, representado por su secretaria, Susana Duque; el Ayuntamiento de Huelva, por su teniente de alcalde Francisco Muñoz, la Diputación Provincial de Huelva, por la diputada de Cultura, Gracia Baquero; y la Juta de Andalucía, por el delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano.

La conmemoración del 8M en la Universidad de Huelva proseguirá el próximo lunes 9 de marzo con la presentación del libro 'Hasta aquí hemos llegado: Una historia del antifeminismo en España', de Teresa M. Ortega, que dará a conocer su obra a las 10.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Humanidades.