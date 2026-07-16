La Universidad de Huelva participa en el proyecto europeo Heracles para impulsar la IA en medicina predictiva

Colaboradores del proyecto Heracles. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva participa en el proyecto internacional Heracles, una iniciativa europea orientada a impulsar la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito sanitario con el objetivo de mejorar la medicina predictiva, reforzar la preparación ante crisis sanitarias y favorecer una atención médica más eficiente y accesible.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, Heracles es un proyecto impulsado en el marco del programa de cooperación transnacional de la UE Interreg NEXT MED. La participación de la Universidad de Huelva se articula a través del profesor Juan Alguacil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, quien forma parte de una red de trabajo integrada por universidades, centros de investigación, empresas y entidades sanitarias de España, Italia, Grecia, Líbano y Túnez.

Como explica el propio Alguacil, que encabeza el proyecto en la Onubense, "este proyecto tiene como objetivo crear una red colaborativa entre instituciones académicas, la administración y empresas privadas para desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial que permitan responder mejor ante emergencias con impacto en la salud pública".

Heracles --acrónimo de Alianza de Empresas e Investigación del Sector Salud para la Colaboración, el Aprendizaje y la Explotación de Soluciones Empresariales Impulsadas por IA-- nace con el propósito de crear y fortalecer una red transnacional de innovación abierta entre el mundo académico y el tejido empresarial.

El proyecto busca transformar el conocimiento científico y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en herramientas reales para el sistema sanitario. La iniciativa parte de una realidad especialmente visible tras la reciente pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID-19), que puso de manifiesto las limitaciones de muchos sistemas sanitarios, tanto en Europa como en otros países del entorno mediterráneo.

"La pandemia evidenció que no estábamos preparados para responder como sociedad ante una crisis de este tipo, ni desde el punto de vista sanitario ni organizativo", ha indicado.

A ello se suman factores como el envejecimiento de la población, la escasez de profesionales sanitarios y las desigualdades en el acceso a la atención médica, que "han reforzado la necesidad de incorporar nuevas soluciones tecnológicas".

Así, Heracles pretende favorecer el crecimiento de la innovación en el campo de la atención sanitaria digital mediante el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Entre sus principales objetivos se encuentran la creación de una red transnacional entre universidades, empresas y centros de salud; el diseño de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad asistencial; y el impulso de nuevos modelos de negocio y transferencia de conocimiento.

En este sentido, Alguacil ha subrayado que "la inteligencia artificial permite manejar grandes cantidades de datos poblacionales y obtener información útil para anticiparnos a problemas de salud y tomar decisiones más eficaces".

El proyecto contempla, además, la puesta en marcha de una plataforma digital para facilitar el intercambio de información entre investigadores, empresas y profesionales sanitarios. A ello se sumará el desarrollo de campañas de sensibilización y materiales formativos dirigidos a distintos colectivos, con el fin de aumentar el conocimiento sobre el potencial de la inteligencia artificial en la medicina predictiva.

Uno de los ejes clave de Heracles será el análisis de los marcos legales y regulatorios relacionados con el uso de la IA en salud, prestando especial atención a aspectos como la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la protección de los datos sanitarios.

"No solo se trata de desarrollar tecnología, sino de garantizar que pueda aplicarse de forma segura, ética y efectiva", ha apuntado el catedrático.

Entre los resultados previstos figuran la creación de una red mediterránea de innovación en salud, la formación de profesionales con competencias interdisciplinares en tecnología, medicina y empresa, y la puesta en marcha de herramientas de IA listas para su aplicación práctica en entornos reales.

De este modo, Heracles beneficiará directamente a universidades y centros de investigación, empresas del sector de la salud digital, hospitales y profesionales sanitarios, así como a pacientes con enfermedades crónicas y a administraciones públicas responsables de las políticas sanitarias.

El proyecto prevé implicar al menos a cinco universidades de medicina, cinco instituciones sanitarias, un centenar de profesionales de la salud y una veintena de empresas.

En el caso español, la Universidad de Huelva desempeña un papel clave: "Nuestro principal cometido es coordinar la creación de esta red de colaboración internacional, que permita conectar necesidades con soluciones en el ámbito de la salud pública", ha explicado Alguacil.

La participación de la Universidad de Huelva en esta iniciativa refuerza su compromiso con la investigación aplicada, la cooperación internacional y el desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar los grandes retos de la salud pública en el siglo XXI.

"El objetivo final es que administraciones, empresas y centros de investigación puedan colaborar de forma ágil para responder de manera eficiente ante cualquier emergencia sanitaria, desde epidemias hasta fenómenos asociados al cambio climático", ha concluido.