La Universidad de Huelva pone en marcha su II Festival de Cine Express UHU Rueda

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha puesto en marcha su II Festival de Cine Express UHU Rueda, un evento que tendrá lugar del 8 al 15 de noviembre y que contará con la participación de 24 grupos de jóvenes cineastas de toda Andalucía, Murcia y Bilbao.

El certamen, organizado nuevamente con el apoyo logístico de Diffferent Entertainment, empresa que viene desarrollando el Dos Hermanas Rueda desde hace más de diez años, comenzará el día 8 a las 10,00 horas con la realización de los cortometrajes, para lo que los diferentes grupos tienen un plazo de 24 horas, según ha informado la Onubense en una nota.

Una hora antes, a las 09,00 horas, se dará a conocer, en la MicroSala de la UHU, el lema/tema sobre el que versarán los cortos, que deben tener una duración máxima de cinco minutos y deberán ser entregados entre las 10,00 y las 11,00 horas del día 9 en el mismo espacio.

Las bases del festival indican que "las producciones presentadas deberán evitar cualquier forma de discriminación, violencia simbólica o estereotipos sexistas que refuercen desigualdades de género", al tiempo que "se fomentará el uso de un lenguaje inclusivo, respetando la diversidad de identidades y expresiones de género".

Las proyecciones de los cortos se llevarán a cabo desde las 17,00 horas del sábado 15 de noviembre, tras lo que, a las 20,00 horas, el Aula Magna del Edificio Jacobo del Barco acogerá la gala de entrega de premios, dotados con 500 euros más trofeo el primero, 300 más trofeo el segundo y 200 más trofeo el primero, además del Premio del Público, dorado con 300 euros más trofeo.

Además, se entregarán 13 menciones especiales, dotadas con diploma, al mejor cortometraje UHU, al mejor guion, a la mejor dirección, a la mejor producción, al mejor actor, a la mejor actriz, a la mejor fotografía, al mejor montaje, al mejor sonido, al mejor maquillaje, al mejor vestuario, al mejor BSO y a la mejor dirección artística.

Como novedad, esta segunda edición se completa con una sesión de formación acerca de producción de cortometrajes que impartirá la coordinadora del proyecto, la productora Teresa Segura.

Además, la organización ha alcanzado un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán por el que los cortometrajes ganadores del Primer Premio y del Premio del Público competirán en la sección oficial a concurso del Festival La SanSilvestrale, que se celebra cada año en la localidad andevaleña en el mes de agosto.