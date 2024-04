La Universidad de Huelva reclama una "financiación suficiente" para la implantación de las nuevas titulaciones

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonio Peña, ha insistido este miércoles en la "necesidad" de "disponer de la financiación suficiente" para poder implementar todos los nuevos títulos y seguir el cronograma establecido"

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación, junto al delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, de los diez nuevos títulos aprobados por la Junta de Andalucía en la nueva programación académica, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado que es preciso "disponer de la financiación suficiente", pues ya están realizando "un gran esfuerzo para la estabilización de la plantilla y para la implantación de Medicina", y necesitan "una financiación digna que permita a la Universidad de Huelva crecer como han crecido otras universidades a lo largo de nuestra Historia".

Así, Peña ha explicado que en total son diez las titulaciones que podrán sumar en un futuro a la oferta académica ya existente: seis grados, dos másteres y dos programas de doctorado Las nuevas titulaciones han tenido en cuenta "la demanda, empleabilidad y la vinculación con el territorio", ha destacado la rectora, así como la "innovación y los intereses estratégicos de la universidad"

Se trata de un total de diez títulos que fueron aprobados en la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrada ayer día 2 de abril y que tendrá que pasar posteriormente por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su visto bueno definitivo en el mes de mayo.

Tras este resultado, la rectora ha manifestado su agradecimiento al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estrategia Docente, por el trabajo realizado en este sentido, "primero de evaluación interna de las necesidades de nuestra comunidad educativa, de nuestras posibilidades" y luego también un trabajo en el que se han integrado los centros y sus responsables, "que han tenido un espíritu de colaboración muy importante". Fruto de ello es que "se ha hecho un análisis muy sensato, muy coherente y muy prudente también de lo que podíamos pedir y de lo que convenía a la universidad", ha destacado.

María Antonia Peña ha recordado durante la presentación que la UHU tenía un mapa de titulaciones aprobado en el año 2010 y "congelado desde ese momento, sobre todo, porque las circunstancias económicas impedían poner en marcha algunas de las titulaciones que estaban concedidas pero que no se podían implantar". "Buen ejemplo de ello es que hemos tardado 14 años en poder avanzar hacia la titulación de Medicina. Y esto es algo que no deberíamos consentir ni la universidad ni la administración. Por ello, cuando la Junta nos comunicó que pensaba abrir de nuevo la elaboración del mapa de titulaciones, lo hemos vivido con una gran ilusión. Era algo que reclamábamos desde hace mucho tiempo y nos hemos puesto de inmediato a trabajar", ha remarcado.

En cuanto a las titulaciones solicitadas, la rectora ha declarado que "el acierto ha sido no trabajar en un mapa ilusorio de deseos que no fueran posibles ejecutar, sino un mapa muy real de lo que podían ser nuestras necesidades". "Gracias a eso, de las once titulaciones que pedimos, solamente se nos ha denegado una y argumentando un cierto solapamiento con otra que ya también se nos había aprobado. Este buen resultado es producto de un trabajo bien hecho y que, como digo, quiero agradecer al Vicerrectorado y también a los distintos centros de la Universidad de Huelva", ha detallado.

Por ello, las peticiones de la UHU han sido titulaciones "innovadoras, estratégicas y titulaciones que fueran un adelanto al mundo que tiene que venir y del que ya empezamos a hablar permanentemente". Pero también han sido "determinantes" y se han tenido en cuenta factores como "la demanda, la empleabilidad y una tercera variable que nos parecía importantísima, sobre todo, por el perfil que tiene la Universidad de Huelva y por su historia, que es el fortalecimiento de determinados ámbitos del conocimiento que puedan revertir en el progreso y en el bienestar de nuestra provincia".

De este modo, los grados aprobados son en Física (25/26) -- con Universidad de Almería--, de Fisioterapia (25/26), en Ciencia e Ingeniería de Datos (26/27) -- con Universidad de Córdoba y Pablo de Olavide--, en Matemática Computacional y Ciencias de Datos (27/28), en Terapia Ocupacional (27/28) y en Biotecnología (28/29)

También se han aprobado los másteres del Ámbito de Agronomía (26/27)y en Promoción de la Salud en el Ámbito Local y Escolar (27/28) -- con Universidad de Jaén y Escola Superior de Enfermagem de Coimbra--. Además, tambien se impartirán los doctorados en 'Sustainability Sciencies" (25/26) --con Universidad del Algarve (Portugal), Tomas Bata University (República Checa) y University of Life Sciences "King Mihail" (Rumanía)--, y en Investigación y Análisis del Flamenco (26/27), -- con Universidad de Cádiz, Córdoba y Granada--.

La rectora ha apuntado que en el caso del Grado en Ciencia e Ingeniería de datos (26/27), que se impartiría junto con las universidades de Córdoba y Pablo de Olavide de Sevilla y en el caso del Master del ámbito agronómico, están pendientes sendas reuniones para terminar de perfilar su formato.

'ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MÁS TRANSPARENTE DE ESPAÑA'

En otro orden de cosas, la plataforma Dyntra se trasladará a la UHU el próximo 10 de abril para entregar la certificación en un acto público en el Auditorio de la Universidad. La Universidad de Huelva ha recibido la comunicación formal de la plataforma Dyntra (Dynamic Transparency Index), experta en realizar estudios sobre la transparencia en las instituciones públicas, de que no solo lidera una vez más el ranking de todas las universidades españolas, sino también es la administración pública más transparente del Estado en cumplir porcentualmente respecto a todas las entidades que analiza.

En este sentido, esta plataforma establece clasificaciones entre distintas instituciones como ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, parlamentos, Administración General del Estado, servicios sanitarios, autoridades portuarias, partidos políticos u organizaciones sindicales, entre otros.

La Universidad de Huelva ha obtenido un total de 96,45%, cumpliendo 163 indicadores de los 169 del estudio de transparencia en universidades. De los cinco bloques en los que divide el estudio Dyntra, la UHU ha obtenido el 96,43% en Transparencia Institucional, el 100% en Comunicación Pública, el 90,48% en Participación y Colaboración, el 100% en Transparencia Económico-Financiera, y el 94,74 en Contrataciones de Servicios.

El trabajo ha sido coordinado desde el Gabinete de la Rectora, la Secretaría General, la Vicegerencia y el Área Web de la Universidad, pero con la participación de todo el personal de los distintos servicios y áreas de la UHU.