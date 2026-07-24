Universidad de Huelva recupera el casco de seguridad más grande del mundo como símbolo del compromiso con la prevención

Recuperación del casco de seguridad más grande del mundo de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha presentado la restauración del casco de seguridad más grande del mundo, una de las imágenes más reconocibles del Campus del Carmen. La escultura, galardonada con el récord Guinness en 2010, y compuesta por 3.283 cascos de seguridad elaborados con material reciclado, vuelve a lucir tras una intervención integral que ha permitido recuperar su imagen original, reforzar su estructura y garantizar su conservación después de los daños ocasionados por el temporal Bernard.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, con casi once metros de longitud, 7,80 metros de anchura y 6,10 metros de altura, el monumento sigue siendo "un elemento singular" del paisaje universitario. Elaborado con 3.283 cascos de seguridad fabricados a partir de material reciclado, constituye un símbolo que quiere traer al primer plano la preocupación por la seguridad y la salud.

Durante el acto de presentación, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha subrayado la satisfacción que supone recuperar "un elemento cargado de identidad para la Universidad" y ha destacado su capacidad para transmitir un mensaje que trasciende el ámbito académico. También resaltó su carácter "singular, su valor artístico y ornamental".

La intervención ha ido más allá de la restauración estética. El vicerrector de Campus Sostenible y Transformación Digital, Manuel Jesús Maña, ha explicado que la escultura se ha reubicado muy cerca de su emplazamiento original y que la actuación ha incluido una nueva losa de cimentación, un pilar de soporte y el refuerzo completo de su estructura interior para mejorar su estabilidad y resistencia.

Por su parte, la empresa Sorigué, encargada de la restauración, ha destacado el valor de la actuación y ha subrayado que el refuerzo estructural realizado "incrementará la durabilidad del conjunto y su resistencia frente a futuros episodios meteorológicos adversos".

El decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Agustín Galán, ha recordado que el proyecto nació para sensibilizar sobre la prevención de riesgos laborales y situar la seguridad y la salud en el trabajo como una prioridad social.

En su origen, contó con el respaldo de la propia Universidad de Huelva, la colaboración de la Consejería de Industria, Energía y Minas y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Además, se sumaron más de 200 estudiantes y profesores de la Facultad. La realización material fue obra del artista onubense Rafael Mélida, miembro del colectivo Reciclarte. La repercusión del Record permitió la difusión de nuestra Universidad en las televisiones de unos 120 países que se hicieron eco del evento.

De este modo, la Universidad de Huelva recupera uno de sus principales iconos institucionales y reafirma su compromiso con la cultura preventiva y la conservación de un elemento que, quince años después de su inauguración, sigue siendo una de las señas de identidad del Campus del Carmen y un símbolo ampliamente reconocido por la ciudadanía.