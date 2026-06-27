La Universidad de Huelva reivindica el Orgullo como un compromiso firme con la igualdad frente a cualquier retroceso

Acto de la UHU para reivindicar el Orgullo como un compromiso firme con la igualdad y la diversidad - UHU

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha conmemorado el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con la lectura del manifiesto de la Red de Universidades por la Diversidad (RUD), un acto institucional que ha servido para poner el broche final a la programación desarrollada durante el mes de junio y para reafirmar el compromiso de la institución con la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

Durante el acto, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado que la universidad debe ser "un agente de conocimiento, pero también de inclusión, de tolerancia y de atención a la diversidad", al tiempo que ha subrayado la responsabilidad de las instituciones académicas en la construcción de una sociedad más justa, señala la institución académica en una nota de prensa.

Rodríguez ha alertado, además, de que los avances alcanzados en materia de derechos no pueden darse por consolidados. "Vivimos tiempos difíciles en los que asistimos a retrocesos en logros sociales que perseguían la armonía y la igualdad entre todas las personas", ha señalado. En este sentido, ha defendido que la diferencia nunca puede raducirse en una merma de derechos o de oportunidades.

"Ser diferente no hace a nadie acreedor de menos derechos ni de menos posibilidades para desarrollarse personal o profesionalmente", ha abundado. Por ello, ha insistido en que la Universidad de Huelva debe seguir siendo un referente en la defensa de una igualdad "real y efectiva" y en la promoción de una sociedad donde la diversidad sea entendida como una riqueza colectiva.

'UN EJERCICIO DE REIVINDICACIÓN'

La vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, ha recordado que la celebración del Orgullo es también un ejercicio de reivindicación. "Celebramos la diversidad al mismo tiempo que seguimos reclamando la plena igualdad", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que el acto de lectura del manifiesto cierra un amplio programa de actividades impulsado por la Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad para visibilizar la realidad del colectivo LGTBIQ+ y fomentar una cultura universitaria basada en el respeto y la convivencia.

Martín ha afirmado que la Universidad de Huelva se ha consolidado como un espacio donde las personas pueden sentirse libres y seguras, independientemente de su identidad, orientación, creencias o circunstancias personales. "Nuestros colectivos nos trasladan que la universidad es un lugar donde se sienten acogidos, comprendidos y celebrados. Ese es el mejor indicador de que estamos avanzando en la dirección correcta".

El acto ha concluido con la lectura del poema 'Mariposa', una metáfora sobre el proceso de transformación personal y la libertad de vivir siendo uno mismo. Por su parte, la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad, María Ángeles Ortiz, ha puesto el acento en la dimensión histórica del Orgullo.