La Universidad de Huelva sitúa a varios de sus investigadores en el ranking de Stanford Global

HUELVA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha vuelto a situar a algunos de sus investigadores entre "los más citados del mundo" y, por lo tanto, "entre los más influyentes y con más impacto en sus áreas de conocimiento", tal y como se refleja en el 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists', que publica la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).

Según ha indicado la Onubense en una nota, se trata de uno de los rankings de "más prestigio" a nivel internacional y que engloba a más de 200.000 investigadores de una veintena de campos científicos. Esta clasificación, realizada sobre datos bibliométricos a través de la base de datos Scopus (la más importante en citas y resúmenes de artículos, revisada por pares).

Así, el 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' consta de dos clasificaciones, siendo la "más importante" la elaborada en base a la trayectoria científica histórica desde que se tienen datos fiables (1788-2022), y en este listado aparecen tres investigadores de la Universidad de Huelva, por este orden: Uwe Pischel, catedrático de Química Orgánica; José Luis Gómez Ariza, catedrático de Química Analítica y profesor emérito de la Universidad de Huelva; y José Manuel Andújar, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática y director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) de la UHU.

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva han trasladado su felicitación a los tres investigadores incluidos en el prestigioso ránking, que también aparecen en la otra clasificación --dentro del selecto grupo del 2% de los más citados en su categoría--, que comprende el año 2022.

En este listado, la Onubense cuenta con diez investigadores, en este orden: Alfonso Vargas Sánchez, catedrático de Organización de Empresas; José Manuel Andújar; Juan Gómez Salgado, Doctor en Ciencias de la Salud y profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública; Uwe Pischel; Enrique Bonsón Ponte, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; Pedro R. Olivares, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y Arturo Aquino Martín, investigador PostDoc Senior de la UHU y miembro del grupo de investigación Control & Robótica TEP192 (CITES).

Además, también se encuentran en esta lista Pedro J. Pérez Romero, catedrático de Química Inorgánica y director del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO); José Luis Gómez Ariza; y José Rodríguez Quintero, catedrático de Física y actual vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva.

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' ha sido coordinado por John Ioannidis (Universidad de Stanford) y publicado por Elsevier bajo el título 'October 2023 data-update for 'Updated science-wide author databases of standardized citation indicators'.