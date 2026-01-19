La Universidad de Huelva se suma al luto nacional y muestra su apoyo y condolencias por el accidente de Adamuz

Archivo - Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) se ha sumado al Decreto de Luto anunciado por el Ayuntamiento de Huelva y al Decreto Nacional que se está elaborando tras el trágico accidente ferroviario acontecido este domingo en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba), entre el Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva y el tren que salía de Málaga a Madrid. Además, han informado que personas allegadas a la Onubense en encuentra en situación de desaparecidas.

En un comunicado, la UHU ha señalado que envía su apoyo y condolencias a familiares, amistades y personas allegadas de las víctimas de esta tragedia.

Por ello, han convocado un minuto de silencio para este martes, 20 de enero, a las 12,00 horas que tendrá lugar en la puerta principal de todos los centros, servicios, aularios y laboratorios en consideración y muestra de apoyo a las víctimas y personas cercanas.

Asimismo, se procede a la suspensión de toda la agenda pública del Equipo de Gobierno y las actividades extraacadémicas durante los tres días de luto oficial. Se llevará a cabo la bajada a media asta de las banderas oficiales que ondean en el Campus de La Merced y el crespón junto al escudo de la Universidad de Huelva permanecerá visible en la web y cartelería digital de la Universidad durante tres días.

Además, la UHU ha puesto a disposición de las víctimas de miembros de la Comunidad Universitaria sus servicios jurídicos y de atención psicológica para cualquier aspecto que puedan precisar. Por último, informar de que personas allegadas a esta Universidad cuya situación actual es la de desaparecida, respecto de las cuales están recopilando "la máxima información disponible siguiendo siempre criterios de máxima prudencia y responsabilidad con las personas afectadas".

Asimismo, han indicado que cualquier información que pudieran facilitarnos sobre miembros de la Comunidad Universitaria que se hayan visto afectados por este trágico accidente para ponerse a su disposición.