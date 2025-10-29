La Universidad de Huelva suspende las clases por el aviso rojo por lluvias

Archivo - Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha decidido, ante el aviso de alerta roja y previsión de lluvias, suspender las clases presenciales en la jornada de este miércoles, por lo que las personas que no se hayan desplazado al campus "no deben hacerlo".

Según ha indicado la UHU en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, debido a la declaración de la Aemet de alerta roja y en coordinación con la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, que ha remitido ya el SMS de emergencia, se suspende la actividad presencial en la Universidad de Huelva en esta jornada.

Asimismo, en un vídeo, el rector de la UHU, José Rodríguez, ha señalado que se han estado "muy pendientes" de la evolución meteorológica, "en permanente coordinación con las autoridades responsables de servicios de Emergencia siguiendo sus indicaciones", por ello, ante la alerta roja se ha decidido suspender las clases este miércoles.

Así, el rector ha subrayado que las personas que no se hayan desplazado al Campus de la Universidad para su actividad diaria "no deben hacerlo".

No obstante, aquellas personas de la Comunidad Universitaria que ya se encuentren en las instalaciones podrán quedarse en ellas a resguardo hasta que el temporal mejore, pero "se recomienda evitar desplazamientos en las horas críticas del temporal".