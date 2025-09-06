La Universidad de Huelva trabaja en el V Congreso Internacional Conmemorativo del Descubrimiento de América

Cartel del V Congreso Internacional Comemorativo del Descubrimiento de América que se celebrará en Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Universidad de Huelva (UHU) y la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos Rábida organizarán, entre los días 10 y 12 del próximo mes de octubre, la quinta edición del Congreso Internacional Conmemorativo del Descubrimiento de América.

Bajo el lema 'Historia de la cooperación y de los intercambios entre España y América (1492-2025)', el encuentro reunirá a "destacados especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre más de cinco siglos de relaciones históricas, culturales, científicas y sociales entre ambos territorios", según ha avanzado este sábado la Universidad onubense en una nota.

Este evento cuenta con la colaboración organizativa de la Diputación Provincial de Huelva, los ayuntamientos onubenses de Moguer y San Juan del Puerto, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, la Asociación Andaluza de Profesores 'Hespérides', la Diócesis de Huelva y el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Asimismo, la presidencia del comité de honor ha sido aceptada por los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia después de la correspondiente valoración de esta actividad por la Casa Real; si bien "por razones de agenda no es posible la asistencia presencial", han aclarado desde la UHU.

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva David González Cruz, director del congreso y presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos, ha subrayado que el objetivo es "ofrecer una visión alternativa a la tradicional leyenda negra".

"Queremos poner en valor la cooperación, la colaboración y el apoyo mutuo entre España y América, desde 1492 hasta nuestros días, incluyendo aspectos tan actuales como el desarrollo sostenible, los intercambios culturales y la intercomunicación universitaria, lo cual no supone que no se atienda también a las 'sombras' que se produjeron en el encuentro entre dos mundos culturales", ha añadido González Cruz.

El congreso contará con la participación de profesores e investigadores de "reconocido prestigio" procedentes de universidades de Francia como la Sorbona, México (UNAM), Perú, Portugal y diversos centros académicos españoles.

"Hemos reunido a los mejores expertos en la materia; la calidad científica de las ponencias está totalmente garantizada", ha valorado el catedrático González Cruz.

Las sedes de este Congreso Internacional se repartirán entre el Foro Iberoamericano de La Rábida, el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, San Juan del Puerto y Moguer.

La inscripción como asistente es gratuita para cualquier persona interesada en la temática y será acreditada documentalmente por la Universidad de Huelva. Para ello la solicitud se debe presentar en la web 'http://eventos.uhu.es/go/VDescubrimiento'.

Este congreso conmemorativo incluye además otras actividades complementarias, también gratuitas, tales como exposiciones, mesas redondas y visitas a los Lugares Colombinos, y de todas ellas "se ofrecerán más detalles próximamente".

Según la UHU, además de su dimensión académica, el congreso "refuerza la candidatura de Huelva como sede de futuros encuentros internacionales".

Al hilo, González Cruz ha defendido la importancia, a su juicio, de "consolidar a la provincia como un espacio estratégico en las relaciones entre España, Europa y América", y al respecto ha destacado que "desde 1998 trabajamos para que los Lugares Colombinos sean sede de las Cumbres Iberoamericanas y obtengan el reconocimiento de Patrimonio Mundial".

"La Rábida ya fue declarada Lugar de Encuentro Iberoamericano por los jefes de Estado de los 21 países, y este congreso continúa esta labor", ha añadido en referencia a este evento que también busca "implicar a las instituciones locales, nacionales e internacionales, invitando a organismos públicos y privados a participar activamente en la conmemoración del 12 de octubre en los Lugares Colombinos de la provincia de Huelva".

La UHU y la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos "aspiran a que Huelva se consolide como epicentro de los estudios y encuentros iberoamericanos", y desde la universidad inciden en que la celebración de este congreso "no solo supone un encuentro académico de primer nivel, sino que también refuerza el papel de Huelva como puente histórico y cultural entre España y América".

La Universidad de Huelva, la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos Rábida y las instituciones que han colaborado en su organización "reafirman así su compromiso con la difusión del patrimonio histórico, la promoción del diálogo internacional y la proyección de la provincia como referente en el ámbito iberoamericano".

Desde la UHU concluyen que este evento se convierte en "una oportunidad única para que la sociedad onubense fortalezca su identidad, potencie su valor cultural y se sitúe en el mapa de los grandes debates sobre cooperación y desarrollo entre continentes".