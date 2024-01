UPA dejará este viernes una carta a los Reyes Magos en Subdelegación pidiendo infraestructuras hídricas para Huelva

HUELVA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

UPA Huelva organiza este viernes un acto de protesta "simbólico" en la Subdelegación del Gobierno de Huelva por la "falta de compromiso del Gobierno" con las infraestructuras hídricas de la provincia de Huelva y en el que participarán el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, el secretario de organización de UPA-Huelva, Cristian Cumbreras y un trabajador de la campaña agrícola y en el que dejarán una carta a los Reyes Magos pidiendo estas infraestructuras.

Según ha indicado la organización agrícola en un comunicado, ante la "falta de compromiso mostrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" con las infraestructuras hídricas para la provincia de Huelva y "la escasa voluntad de diálogo" con el sector "mostrada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, UPA-Huelva organiza este acto simbólico en el que los Reyes Magos de Oriente dejarán "regalos" a la ministra Teresa Ribera y al secretario de Estado de Medio Ambiente "para protestar por la falta de diálogo del Ministerio con el sector.

Asimismo, han señalado que se dará registro a una carta "que trasladaría los sentimientos de un niño, hijo de agricultores onubense a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente". En esa carta, el menor cuenta a los Reyes que oye a sus padres hablar "a veces disgustados o preocupados" y "siempre del agua", de que "no llueve" o de "la que no llega a nuestros campos" y "solo hablan de una carta que mandaron a un tal Hugo (Morán) y que no contesta".

"Mi padre dice que si supiese que no podrá terminar la campaña ni plantar para el próximo año y que ya hay vecinos que han abandonado sus campos y buscan trabajo fuera de nuestro pueblo, este tal Hugo podría buscar soluciones urgentes", prosigue la carta del niño que señala que su padre "dice también que van a despedir a muchos trabajadores" y que el padre de un amigo suyo "tiene Fresas y no podrá pagar los créditos al banco y perderán su casa", por lo que todos ellos "necesitan de vuestra magia para seguir trabajando para sus familias".

La misiva del niño continúa diciendo a los Reyes que "siempre" pide "estructuras para jugar a hacer puentes y castillos" pero que este año pide las "infraestructuras" de las que oye hablar a su padre, "que no sé lo que es, pero mi padre le da mucha importancia". "Claro que quiero una bicicleta y las piezas de construcción, pero si hace falta lo cambio para que este Hugo reciba a los agricultores para solucionar los problemas que tienen".

Esto después de que los agricultores lamentaran que el secretario de Estado para Medio Ambiente "no haya respondido" a la petición realizada por el sector para mantener una reunión al igual que la que mantuvieron el pasado 28 de diciembre con responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.