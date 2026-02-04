Varias familias de Punta Umbría (Huelva) son realojadas por precaución al vivir en zonas inundables

Playa de El Portil. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha gestionado que varias familias de El Portil y El Rincón afectadas por vivir en zonas inundables puedan pasar la noche en instalaciones hoteleras del municipio, debido al paso de la borrasca Leonardo y tras la activación de la Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño, la Policía Local ha trasladado esta recomendación a nueve familias, tres de El Portil y seis de El Rincón. Se han realojado finalmente a seis personas de El Portil con viviendas en primera línea de playa. Además, se ha desalojado a otra familia por una orden de ejecución por riesgo de derrumbe.

Mientras que de las seis viviendas de El Rincón afectadas, dos familias se han marchado, una fue realojada y otras tres han declinado el ofrecimiento, siendo informados de los posibles situaciones adversas a las que se enfrentan con esta decisión.

Asimismo, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que, pese a los avisos y gracias a la Plan de Emergencia, ha sido una noche tranquila, pero "el riesgo era la plemar de la 4,40 horas, que presentaba un coeficiente muy alto" y "se temía por las casas de primera línea de El Portil".

El alcalde ha señalado que "no ha habido que lamentar daños por inundación o desbordamiento", pero "hay que seguir pendientes" porque la cañada de El Rincón es "una de las zonas más complicadas de la provincia, según se señaló en la reunión que mantuvimos el martes los alcaldes con la Junta".

De este modo, tras la activación de la Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, el Ayuntamiento de Punta Umbría activó su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en la fase de Preemergencia, que contempla el cierre por precaución las instalaciones deportivas, el centro de participación activa de mayores y los parques municipales en la jornada de este miércoles.

Igualmente se prevé el cierre de la carretera de La Bota coincidiendo con las pleamares dados los vientos y fenómenos costeros previstos, unidos al alto coeficiente de marea.

En las zonas inundables de El Rincón se recomienda trasladarse a zonas altas e incluso evitar acudir o permanecer en este núcleo. La acumulación de agua de estos días, unida a la saturación de todos los cauces, hace que aún con previsión de precipitaciones acumuladas no muy altas sea conveniente la precaución. En El Portil, el Ayuntamiento de Punta Umbría ruega cautela y pide no permanecer en las edificaciones de primera línea de playa durante las pleamares.