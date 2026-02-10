La VI edición de la Mining and Minerals Hall se presenta en Huelva, que concentra el 96% del valor de mineria metálica

Foto de familia de la presentación de la VI edición de la Mining and Minerals Hall en Huelva. - AMINER

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH 2026), que se celebrará del 20 al 22 de octubre en Sevilla, se ha presentado este martes en Huelva, una provincia de "enorme peso" para el sector, ya que su industria concentra el 96% del Valor Añadido Bruto (VAB) que producen las empresas asociadas a Aminer, la principal asociación del sector.

En concreto, y según la Memoria Socioeconómica realizada por Aminer en 2025, la minería metálica de Huelva generó un 4,8% del total de empleo en la provincia y aportó el 7,6% de su VAB, lo que "da idea de la importancia que esta actividad supone para la economía onubense", ha indicado Aminer en una nota.

El Mining and Minerals Hall 2026 ha sido presentado en Huelva atendiendo a la "relevancia de la provincia" en la generación de empleo y riqueza asociados a la minería metálica, un sector "estratégico" que "garantiza el suministro de varias de las materias primas fundamentales necesarias para la autonomía energética del país". A esto se une el papel del Puerto de Huelva como aliado para la exportación de estos metales a terceros países.

La Memoria Socioeconómica de Aminer revela que la minería metálica generó en 2024 en España un VAB de casi 1.100 millones de euros en España. Es decir, que, por cada euro facturado en la minería metálica, se produjo un euro adicional en otros sectores económicos. De esta cifra, las empresas de minería metálica de Huelva aportaron por sí solas un VAB de 1.040 millones de euros, lo que supone el 96% del valor añadido total de las empresas asociadas a Aminer.

En cuanto a la creación de empleo, las empresas de Aminer generaron 3.150 puestos de trabajo directos y más de 13.000 si se suman indirectos e inducidos, de los que las empresas extractivas de Huelva concentraron 2.215 directos y casi 11.400 entre indirectos e inducidos.

El MMH 2026 es el principal encuentro de la minería metálica en Europa. Está organizado por Aminer y Mining and Mineral Events (MME), y promovido por la Junta de Andalucía en colaboración de Cominroc, el Instituto Geológico y Minero de España, Confedem y Primigea, se ha consolidado en los últimos años como el encuentro de referencia de la minería metálica en Europa.

Su próxima edición ha comprometido ya el mismo espacio expositivo y un número similar de stands de la edición anterior, por lo que se espera que supere estas cifras y alcance los 7.000 metros cuadrados, 300 expositores y 15.000 visitantes.

El salón minero ha sido presentado en Huelva por el vicepresidente de Aminer, Antonio Gámiz, y por el director de MME, José Manuel del Río, y ha contado con una mesa redonda en la que han participado la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez; y el presidente de Aminer, Enrique Delgado; que han analizado la importancia de la minería y las materias primas para garantizar la autonomía estratégica de Europa y los retos que afronta el sector.

El acto ha sido clausurado por la gerente de Aminer, Estefanía Delgado, y el director general de Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo.

PROYECTOS ALINEADOS CON LA NORMATIVA EUROPEA

El MMH mantiene abierto hasta abril el proceso de selección de las ponencias técnicas para el Congreso Científico, que puede consultarse en su página web. En este foro se presentarán proyectos nacionales e internacionales que ayuden a "entender los factores de éxito y los desafíos de la minería en Europa", con especial atención a los proyectos alineados con las políticas europeas de materias primas, los programas de financiación y los marcos estratégicos vigentes y futuros.

De esta forma, se abordarán aspectos como el marco regulatorio, la protección ambiental, la innovación tecnológica y la eficiencia operativa; la financiación de proyectos, el desarrollo del talento o la integración de la I+D+i y la digitalización, o la transición energética del sector, para una minería "eficiente, descarbonizada y resiliente, con la sostenibilidad como preocupación transversal".

En MMH también volverá a incluir el Innovation hub, para presentación de startups y proyectos de innovación tecnológica, así como un programa de visitas para escolares y un acuerdo con la Escuela Superior de Minas de España para recibir a estudiantes de grados vinculados a esta industria.