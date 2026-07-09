El Vino Naranja del Condado de Huelva refuerza su proyección internacional en Londres

Cata profesional organizada por Andalucía Trade en la Embajada de España en Londres. - DOP CONDADO DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Vino Naranja del Condado de Huelva, amparado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), ha sido uno de los protagonistas de la cata profesional organizada por Andalucía Trade en la Embajada de España en Londres, una acción de promoción internacional que ha reunido a las principales denominaciones de origen vitivinícolas andaluzas con el objetivo de acercar la excelencia de los vinos de la comunidad a importadores, distribuidores, prescriptores y medios de comunicación especializados del mercado británico.

Según ha indicado la DOP en una nota de prensa, la presencia del Vino Naranja del Condado de Huelva en este exclusivo encuentro supone "una nueva oportunidad" para 2consolidar su posicionamiento internacional como uno de los productos enológicos más singulares de Andalucía y de España, gracias a un proceso de elaboración único y a una tradición centenaria que únicamente se mantiene viva en el territorio del Condado de Huelva".

Actualmente, dieciséis bodegas elaboradoras integran la IGP Vino Naranja del Condado de Huelva, manteniendo un método de producción artesanal transmitido de generación en generación y sometido a un estricto pliego de condiciones que garantiza la autenticidad, la calidad y el origen de este vino aromatizado único.

El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva y de la Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva, Vicente Pérez García de Prado, ha destacado que "participar en una acción promocional de este nivel supone una magnífica oportunidad para seguir dando a conocer un producto absolutamente exclusivo, que no puede elaborarse en ningún otro lugar del mundo bajo estas condiciones de calidad y origen".

"El mercado internacional demanda cada vez más productos auténticos, con historia y diferenciación, y el Vino Naranja del Condado de Huelva reúne todas esas cualidades", ha señalado.

Además, Pérez García de Prado ha subrayado que "la internacionalización constituye una de las prioridades del Consejo Regulador". "El Reino Unido continúa siendo uno de los mercados estratégicos para el vino español y acciones como esta permiten que importadores y profesionales descubran un producto que sorprende tanto por su complejidad aromática como por su extraordinaria versatilidad gastronómica".

UN VINO ÚNICO ELABORADO MEDIANTE UN PROCESO EXCLUSIVO

El Vino Naranja del Condado de Huelva tiene su origen en los vinos blancos amparados por la Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva, elaborados mayoritariamente con la variedad autóctona Zalema, auténtica seña de identidad del viñedo onubense y responsable de más del 80 % de la superficie cultivada en la comarca.

Esta uva, perfectamente adaptada a las condiciones climáticas del Condado de Huelva desde hace siglos, aporta vinos de gran frescura, equilibrio y finura aromática, cualidades que la convierten en la base ideal para la elaboración del Vino Naranja. Su principal singularidad reside en el proceso de aromatización natural.

Para ello se emplea un preparado elaborado mediante la maceración de cortezas secas de naranja en alcohol vínico durante un periodo mínimo de seis meses, utilizando al menos 200 gramos de corteza por litro de alcohol y recipientes de menos de 1.000 litros. Posteriormente, este preparado se clarifica y se incorpora cuidadosamente al vino base, aportando los característicos aromas cítricos que definen este producto.

El proceso culmina con un envejecimiento obligatorio de al menos dos años en botas o bocoyes de roble con una capacidad inferior a 650 litros, una crianza que aporta equilibrio, complejidad y elegancia al conjunto, convirtiendo al Vino Naranja del Condado de Huelva en un vino aromatizado de enorme personalidad.

La elaboración del Vino Naranja forma parte de la identidad histórica del Condado de Huelva desde el siglo XIX. Su prestigio quedó reflejado en bodegas históricas como la antigua Bodegas del Diezmo Nuevo de Moguer y también en la literatura española, donde el poeta moguereño Francisco Garfias también ensalzó este producto como uno de los grandes símbolos gastronómicos de su tierra.

El reconocimiento oficial llegó en 2011 con la protección específica de la Indicación Geográfica Protegida, consolidando un modelo de producción que protege tanto a los elaboradores como a los consumidores frente a imitaciones y garantiza el cumplimiento de unos elevados estándares de calidad.