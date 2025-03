Vox celebra la licitación del AVE a Huelva pero muestra "escepticismo" sobre su realización

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Provincial Vox Huelva y portavoz de Vox en la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras en la provincia, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha reconocido que el anuncio del Gobierno de España sobre la autorización de la licitación por 35 millones de euros del proyecto completo del AVE Huelva-Sevilla es una "buena noticia", pero se muestra "escéptico en cuanto a su realización".

"Nos alegra leer este tipo de comunicados, aunque no se puede obviar que llevamos décadas escuchando anuncios similares por parte de los gobiernos del PSOE y el PP, y la realidad es que no han hecho nada más que engañar sistemáticamente a los onubenses para captar sus votos", ha declarado en una nota.

"Como onubense, reconozco que es una buena noticia, pero conociendo a Sánchez, al PSOE y su historial de falsas promesas con Huelva, creo que hay que tener cautela", ha insistido el portavoz de Vox, al tiempo que ha añadido que "en Huelva estamos cansados de compromisos incumplidos como herramienta electoral, y en 2026 los andaluces tenemos una importante cita con las urnas".

El diputado provincial de Vox ha recordado que desde 1989, cuando el entonces alcalde socialista Juan Ceada "aseguró que Huelva tendría Alta Velocidad en 1991, los diferentes gobiernos han ido sucediéndose con promesas que nunca se han traducido en hechos". "En estos más de 30 años, lo único que hemos visto han sido estudios caducados, declaraciones de intenciones vacías y partidas presupuestarias ridículas", ha lamentado, toda vez que se ha preguntado "qué diferencia hay entre este anuncio y los muchos anteriores que terminaron en agua de borrajas".

Sánchez Cuéllar también ha puesto en duda la credibilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien "en 2024 descartaba el proyecto argumentando su coste bestial, pero ahora anuncia la licitación del proyecto completo". "¿A qué Óscar Puente debemos creer? ¿Al que dice que el AVE a Huelva es inviable o al que ahora promete su licitación tras años de abandono?".

Asimismo, el representante de Vox en la provincia también ha criticado que "mientras el Gobierno lanza anuncios sobre el AVE, sigue sin abordar las urgentes reformas que necesita la A-49 para garantizar la seguridad de los usuarios". "Es indignante que ni siquiera acometan las obras necesarias en una vía fundamental para la provincia que sufre colapsos y accidentes constantemente, pero ahora nos quieran hacer creer que van a ejecutar un proyecto ferroviario de esta envergadura".

Por todo ello, Sánchez Cuéllar ha insistido en que Vox "seguirá exigiendo inversiones reales y no promesas vacías para la provincia de Huelva". "No nos valen los anuncios propagandísticos de siempre. Queremos hechos y compromisos firmes, no más mentiras", ha concluido.