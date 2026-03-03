Vox cree que Montero "se quiere esconder en Madrid" hasta las andaluzas porque sólo recibe "insultos" en Andalucía

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones a los medios en el Parlamento. (Foto de archivo). - VOX EN ANDALUCÍA

MAZAGÓN (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha sostenido este martes que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, "se quiere esconder en Madrid hasta el día de las elecciones" autonómicas, previstas para el próximo mes de junio, porque en esta comunidad "lo único que recibe son insultos" cuando se pasea por ella.

Así lo ha señalado el representante de Vox en una atención a medios durante una visita a Mazagón (Huelva), y en respuesta a preguntas de los periodistas al hilo de una información que publica este martes el diario 'ABC', acerca de que María Jesús Montero prevé mantener el escaño que tiene en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla hasta que pasen las elecciones andaluzas y ya sí tuviera que asumir la plaza como diputada que pueda obtener en el Parlamento autonómico tras dichos comicios en los que encabezará la candidatura del PSOE andaluz.

Al respecto de esa posibilidad, Manuel Gavira ha señalado que "la opinión" que tienen en Vox es que María Jesús Montero "no va a venir a Andalucía hasta que se convoquen las elecciones para no escuchar lo que los andaluces le estamos diciendo cada vez que tenemos oportunidad".

"La señora Montero se pasea por Andalucía y lo único que recibe son insultos", y "por eso se quiere esconder en Madrid hasta el día de la elecciones", ha añadido Manuel Gavira sobre esta cuestión.