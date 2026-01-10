Vox exige a PP y PSOE que "dejen sus guerras partidistas" y apoyen a Matalascañas tras el paso de la borrasca

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en su visita a Matalascañas (Huelva). - VOX

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha exigido, tras su visita a Matalascañas (Huelva) y conocer sobre el terreno los daños ocasionados por la borrasca Francis, que populares y socialistas "dejen sus guerras partidistas y apuesten por esta parte de Huelva", al tratarse de la zona que "más actividad tiene durante los meses estivales".

Tal y como ha detallado la formación política en una nota, esta semana el fuerte oleaje provocado por la borrasca Francis "ha destrozado" el paseo marítimo de Matalascañas con "numerosos" puntos afectados y "ha arrasado" tres chiringuitos permanentes de la playa. Asimismo, el temporal ha obligado al desalojo de una quincena de vecinos ante el peligro de que la marea destruyera los cimientos de sus casas.

Ante esta situación, Gavira ha reclamado "ayudas urgentes" y la ejecución de las infraestructuras que "eviten que estos daños sufridos puedan volver a repetirse". Del mismo modo, el portavoz del partido de Abascal ha criticado la propuesta del PSOE de "retranquear el paseo marítimo y hacer todas las expropiaciones que sean necesarias".

Durante su visita, el portavoz de Vox ha mantenido una reunión con la Asociación de Propietarios de Matalascañas, donde ha lamentado que el reciente derrumbe del paseo marítimo "era un hecho anunciado desde hace más de una década".

A este respecto, Gavira ha precisado que así lo recogía un estudio técnico del subsuelo encargado en abril de 2013 por el propio Ayuntamiento de Almonte. Tras visitar 'in situ' algunas de las viviendas afectadas, el portavoz ha comprobado que existe un "riesgo real" de que las familias pierdan sus casas y de haber un nuevo temporal, es "muy probable que pase".

Los propietarios han señalado como responsables tanto al Ayuntamiento de Almonte como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del "abandono prolongado" de una "infraestructura clave" para Matalascañas. Además, los propietarios han advertido de que la situación del litoral y del paseo marítimo se "ha ido agravando progresivamente ante la falta de actuaciones estructurales tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista".

Finalmente, Gavira ha criticado que los socialistas y los populares "se han propuesto sacrificar Matalascañas", pese a ser un municipio que acumula un tercio de la población de toda la provincia durante los meses de verano. La falta de arena que arrastra esta franja del litoral, colindante con el Parque Nacional de Doñana, viene siendo un problema acuciante durante la última década. "Este temporal le ha dado la puntilla al paseo marítimo", ha concluido.