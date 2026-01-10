Propietarios de Matalascañas (Huelva) se mantienen "en vilo" ante nuevos temporales y exigen "soluciones reales"

Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la urbanización Pueblo Andaluz de Matalascañas, Francisco Sánchez, ha señalado que los propietarios y vecinos están "en vilo" ante la llegada de nuevos temporales, después del paso de la borrasca Francis, toda vez que ha pedido "voluntad" a todos los políticos para que se ejecuten "soluciones reales y definitivas", ya que "los estudios están hechos", por ello, han rechazado la idea del Ministerio de Transición Ecológica de retranquear el paseo marítimo.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha explicado que tras el paso de la borrasca Francis, que provocó destrozos en gran parte del paseo marítimo del núcleo costero y provocó daños a algunas viviendas de primera línea, "por fin han empezado a moverse maquinaria y están intentando poner algún tipo de paliativo", porque "el mar embestía contra una duna de arena sobre las que están las casas, con lo cual es cuestión de tiempo que esa arena se vaya lavando y se caigan las casas".

Al respecto, ha explicado que se han puesto una especie de sacos grandes llenos de arena y luego también han removido un poco los escombros de todo el paso marítimo, haciendo una especie de barrera y también han colocado piedras de gran volumen para intentar frenar un poco ese avance del mar", porque "el miércoles que viene vienen olas de tres metros".

"Pero al final nosotros seguimos en vilo porque si el mar ha tenido fuerza de romper un muro de contención de hormigón, imagínate lo que va a hacer con cuatro piedras y cuatro sacas de arena", ha advertido.

Por ello, ha asegurado que la "salvación real" está en el aporte de arena en la playa, "que se está trabajando simultáneamente, ya que se está lanzando arena a través de una draga". "El problema es que se pidió que esa draga empezara por nuestro lado, pero por cuestiones técnicas de movimientos del litoral y de corrientes de agua, pues dijeron que tenían que empezar por la zona de la roca e ir avanzando y dicen que en unos días ya llegará a nuestra zona y eso sí nos salvará porque ahora los meses de enero, febrero y marzo son los más fuertes a nivel de tempestades", ha explicado.

Sin embargo, el presidente de los vecinos de dicha urbanización ha señalado que es "un problema" del que llevan advirtiendo "durante años", de hecho se ha referido a un informe elaborado por el ministerio sobre la situación del litoral de Matalascañas, "en donde se señalaba claramente la pérdida masiva de arena y que se necesitaba un aporte de arena ya".

En este sentido, ha señalado que la pérdida de arena se ha debido a "dos motivos". Por un lado, a que "no hay regeneración de esa arena por parte de la duna, porque están las casas, se ha construido Matalascañas y eso impide la regeneración natural de la playa". Por otro lado, porque por el litoral "no entraba la suficiente arena, provocado por los espigones que se han ido construyendo en los últimos años".

"Entonces, si quitas la arena, pues llega un momento que el mar sigue para adelante, y entonces si a esto le suma una borrasca Francis, pues llega un momento que revienta. Nosotros teníamos aprobado hace ocho años un aporte de draga de arena y no lo ha empezado hasta este año, porque han visto que o se ponen ya o se caen las casas", ha manifestado.

OPOSICIÓN AL RETRANQUEO

En cuanto a la idea trasladada por el ministerio de retranquear el paseo marítimo, Sánchez ha asegurado que los vecinos se oponen, porque "si te compras una vivienda legal, pagas impuestos, IBI, todo y ahora te dicen que no, oiga, haberme avisado, porque esto se podía haber avisado, ya que los estudios están hechos", ha aseverado.

Pero, sobre todo, se oponen porque sería "una locura a nivel monetario", ya que "habría que indemnizar toda una primera línea y toda una segunda línea de Matalascañas", de hecho, "el alcalde lo ha estimado en 8.000 millones de euros, cuando hay soluciones que son mucho más baratas que podrían hacer que esas casas no peligraran y no se expropiaran".

Así, ha subrayado que, después de reunirse con muchos expertos, hay un método por el que se haría "una especie de bypass en los espigones", para que por un lado, proteja y que haga su función, y por otro lado "deje que esos sedimentos y esa arena vuelvan a recorrer no solo la playa de Matalascañas, sino todas las playas afectadas a partir del espigón, incluido toda Doñana". También, se ha referido a la posibilidad de espigones flotantes de manera temporal.

Por ello, ante esta situación, Sánchez ha pedido "primero estudiar a fondo las causas, porque ya están los informes", y luego "sentarse y no tomar decisiones tan fáciles como decir que es que el cambio climático ha subido el nivel del mar".

"Mire, primero interesese de exactamente qué está ocurriendo en esta zona, porque lo que dicen los científicos sobre el cambio climático es que sube anualmente el nivel del mar entre tres y cuatro centímetros, pero es que nosotros hemos perdido kilómetros de costa. No está provocado por ese cambio climático, sino por una manipulación del hombre en poner espigones que han afectado a todo el litoral", ha manifestado.

"Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar qué está pasando. Lo segundo, tener voluntad de ayudar y, entonces, buscar soluciones económicas y no paliativas, ya que aportar arena durante un tiempo está estupendo, pero hay que buscar una solución definitiva para que esto, a lo largo de los años, no se vuelva a pasar", ha finalizado.