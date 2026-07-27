Vox exige una remodelación integral de la línea Huelva-Sevilla hasta la llegada del AVE

Archivo - La viceportavoz de Vox en el Consistorio, María López. - VOX - Archivo

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una propuesta para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la remodelación integral de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, ante el "deterioro insostenible" que sufre "una infraestructura clave para la movilidad, el desarrollo económico y el turismo de la provincia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la viceportavoz de Vox, María López, critica que la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla se ha convertido en "el mejor ejemplo del abandono institucional que viene padeciendo Huelva desde hace décadas", con "una sucesión constante de retrasos, averías, cancelaciones y sustituciones de trenes por autobuses que afectan cada día a miles de usuarios".

La iniciativa recuerda que, tras el corte total de la línea durante más de dos semanas en junio por obras de reparación, las incidencias "han continuado prácticamente a diario", registrándose "nuevos retrasos y suspensiones del servicio los días 23, 24, 26, 28 y 29 de junio, así como el 1, 2, 5, 15 y 16 de julio", obligando en varios casos a "volver a trasladar a los viajeros por carretera".

De este modo, Vox ha señalado que esta situación demuestra que el problema "no responde a incidencias puntuales", sino al "grave deterioro estructural de una infraestructura obsoleta, de vía única y sin capacidad para responder con garantías ante cualquier avería o actuación de mantenimiento".

"Los onubenses no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda. Mientras otras provincias cuentan con infraestructuras modernas y alternativas ferroviarias, Huelva continúa soportando una línea insuficiente, vulnerable e infrafinanciada", ha señalado la edil.

La viceportavoz municipal también ha advertido del "perjuicio" que esta situación provoca sobre la economía provincial, especialmente en plena temporada turística. "Las continuas averías y retrasos proyectan una imagen de aislamiento que perjudica gravemente a Huelva precisamente cuando miles de empresas y trabajadores dependen de la campaña estival", ha afirmado.

Además, Voz ha insistido en "la desigualdad que existe respecto a otros territorios", señalando que Cádiz "dispone de once conexiones diarias con Madrid", mientras Huelva "apenas cuenta con cuatro, una diferencia que, a juicio del grupo municipal, "evidencia la falta de inversión del Estado en las comunicaciones ferroviarias de la provincia".

Asimismo, la formación considera "especialmente preocupante" la situación de quienes dependen diariamente del tren para desplazarse a Sevilla o enlazar con Madrid por motivos laborales, académicos o personales, soportando "una incertidumbre constante que afecta directamente a su vida cotidiana".

Ante esta situación, Vox ha reclamado "abandonar definitivamente" la política de "parches" y reparaciones provisionales. "Los onubenses ya no necesitan más anuncios ni promesas incumplidas. Lo que Huelva exige es una remodelación integral de la línea Huelva-Sevilla, con financiación suficiente y un calendario de ejecución concreto que garantice un servicio fiable y seguro mientras la Alta Velocidad siga siendo una promesa sin fecha", ha manifestado López Zambrano.

La propuesta que defenderá Vox solicita que el Ayuntamiento de Huelva lidere, junto al resto de instituciones representativas de la sociedad onubense, una reclamación conjunta al Ministerio de Transportes para que impulse un plan de remodelación integral de la infraestructura ferroviaria, "permitiendo poner fin al aislamiento que sufre la provincia y dotando a Huelva de unas comunicaciones acordes con su potencial económico, empresarial y turístico".