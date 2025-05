Vox lamenta las "interminables" retenciones tras un accidente múltiple junto al puente del Odiel

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Huelva y en la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras en la provincia, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha lamentado este lunes "las insoportables retenciones" que sufrieron este domingo miles de onubenses y visitantes "atrapados durante horas a causa de un accidente múltiple en el acceso a Huelva desde Punta Umbría", a la altura del puente del Odiel.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Sánchez Cuéllar ha señalado que el siniestro, en el que se vieron implicados hasta seis vehículos y que provocó heridas leves a dos personas, "tuvo lugar en plena operación retorno de playa, cuando miles de personas regresaban a sus domicilios tras disfrutar del litoral occidental", lo que provocó "un colapso absoluto" en la A-497 que puso de manifiesto, "una vez más, la incapacidad del puente del Odiel para absorber el volumen de tráfico que genera el desarrollo de nuestra provincia".

"El crecimiento de municipios como Punta Umbría o Aljaraque, junto al auge del turismo de sol y playa, hacen inaplazable la ampliación de las vías de comunicación entre la capital y la Costa Occidental de Huelva", ha afirmado el diputado de Vox, al tiempo que ha insistido en que "no se puede seguir dependiendo de un solo puente para canalizar diariamente decenas de miles de desplazamientos".

En este sentido, Sánchez Cuéllar ha señalado que "ya en 2007 se elaboró un anteproyecto de la llamada Conexión Sur Metropolitana que contemplaba la construcción de dos puentes, diseñados para acoger un tráfico estimado de unos 25.000 vehículos diarios, es decir, la mitad del volumen que en aquel entonces soportaba el puente del Odiel".

"Un proyecto ambicioso y necesario que fue guardado en un cajón por los gobiernos de turno y que sigue sin ver la luz casi dos décadas después", ha criticado.

Para el portavoz de Vox, esta situación de "bloqueo permanente" es "fruto directo de la desidia institucional tanto del PP como del PSOE, que han gobernado indistintamente tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno de España durante los últimos veinte años sin mover un solo dedo para descongestionar el principal acceso entre Huelva y su entorno metropolitano".

"El accidente de este domingo no es un hecho aislado. Es la enésima advertencia de que no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas se ven atrapadas en el caos, debido a la saturación de una infraestructura claramente insuficiente, ante el creciente flujo de tráfico que soporta. Huelva necesita soluciones reales, no excusas ni promesas vacías", ha sentenciado Sánchez Cuéllar.

Al respecto, desde Vox Huelva reiteran el "compromiso firme" de "seguir impulsando en el seno de la Diputación y en la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras todas las iniciativas necesarias para que se ejecuten de una vez por todas las infraestructuras que garanticen la movilidad y el desarrollo económico de la provincia".