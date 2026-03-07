Vox propone impulsar la conmemoración del Plus Ultra a través de una PNL en el Congreso

Imagen de archivo del rey Felipe VI durante los actos conmemorativos del centenario del vuelo 'Plus Ultra'. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que se conmemore el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra (1926-2026) como efeméride de interés histórico y cultural apoyando la creación de actos, exposiciones, publicaciones y actividades culturales que permitan su difusión amplia en toda España.

Esta PNL se presenta después de que Palos de la Frontera (Huelva) celebrara el pasado 24 de febrero los actos conmemorativos por el centenario que contó con la visita del rey Felipe VI y que consistió en un acto militar con exhibiciones terrestres y aéreas del Ejército del Aire. Un aniversario de un hecho que, como se ha puesto de manifiesto durante el evento, supuso "el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y diplomáticos con Iberoamérica".

De este modo, la PNL, consultada por Europa Press, también insta a promover, en colaboración con universidades, archivos históricos, centros de investigación, asociaciones aeronáuticas y entidades culturales, la elaboración de materiales didácticos y programas educativos específicos que difundan el significado histórico, tecnológico y humano del vuelo del Plus Ultra en los centros educativos españoles.

Por otra parte, Vox con esta PNL quiere reivindicar la hazaña del Plus Ultra desde una perspectiva patrimonial mediante la realización de exposiciones itinerantes, digitalización de archivos, recuperación de documentación histórica e integración del centenario en circuitos culturales, museísticos y turísticos.

Asimismo, se pretende incorporar en la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra una mención "específica, expresa y permanente" a los cuatro tripulantes españoles de la expedición --el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada-- como "ejemplo de exploradores, líderes, pioneros de la aviación y héroes nacionales, promoviendo el reconocimiento público de su gesta, su servicio a España y su contribución decisiva al progreso tecnológico, a la proyección internacional y a la tradición histórica de exploración y superación".

Por último, con esta PNL, la formación sugiere encuentros, simposios y actividades internacionales que "fortalezcan los lazos culturales, educativos y científicos entre España y los países de Hispanoamérica con los que este vuelo simboliza un puente histórico".

CIEN AÑOS DE "UN HITO DE LA AERONÁUTICA"

Según se indica en la exposición de motivos, en 1926 se consumó "uno de los hitos más extraordinarios" de la historia de la aeronáutica civil española y mundial: la travesía del hidroavión Plus Ultra desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires, "completando una proeza de navegación aérea transoceánica en pleno periodo pionero de la aviación".

Esta expedición, dirigida por el capitán Ramón Franco --junto con su tripulación entre la que destaca el capitán Julio Ruiz de Alda-- "no solo marcó un momento de orgullo para España", sino que "consolidó a la Nación como protagonista en el desarrollo de los vuelos de largo recorrido, demostrando coraje, innovación y capacidad técnica en un contexto internacional dominado por potencias aeronáuticas más desarrolladas".

El Plus Ultra partió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y, tras sobrevolar el océano Atlántico y realizar diversas escalas técnicas, llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de ese mismo año. La hazaña, "realizada con medios tecnológicos muy precarios desde el punto de vista contemporáneo, fue celebrada en ambos lados del Atlántico como "un símbolo de audacia, ingenio y espíritu explorador". "El vuelo fue una verdadera empresa de proyección internacional y un momento de exaltación patriótica que reforzó los lazos culturales y lingüísticos entre España e Hispanoamérica", continúa el texto.

El hidroavión mismo, bautizado con el nombre de Plus Ultra, haciendo un guiño a las grandes empresas de ultramar del pasado nacional, "encarnó un mensaje de superación y de expansión de fronteras técnicas y humanas". Desde una óptica histórica, el vuelo del Plus Ultra representa "una cima de la primera era de la aviación civil, un hito comparable con otros grandes desafíos transoceánicos de la época". A pesar de ello, en el imaginario colectivo y en las políticas públicas de memoria histórica y difusión cultural, esta efeméride "no ha recibido el reconocimiento institucional que merece".

Este acontecimiento, además, "refuerza la continuidad histórica de exploración, comunicación y proyección ultramarina que ha caracterizado a España desde los orígenes de la modernidad europea". Por ello, en un momento en que la historia y la cultura "requieren referentes que conecten pasado y futuro", España "tiene la obligación moral y cultural de poner en valor este centenario a través de una conmemoración amplia y rigurosa que llegue a las escuelas, a los medios, a las instituciones culturales y a todos en general".

"Considerar este centenario como una efeméride de interés histórico, cultural y científico permitirá difundir un hecho de enorme significado para la historia de la aviación, para la proyección internacional de España y para la identidad cultural de nuestro pueblo. La conmemoración del vuelo del Plus Ultra es, asimismo, una oportunidad para destacar la importancia de la innovación tecnológica, la formación técnica y el espíritu de superación; valores que deben ser transmitidos a las nuevas generaciones", indica la PNL.

Además, Vox señala en la proposición que la existencia de archivos, documentos y materiales históricos asociados a esta gesta "exige una acción institucional que no se limite a actos simbólicos, sino que se traduzca en programas de difusión, educación permanente y reconocimiento patrimonial".