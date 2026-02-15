Vox recrimina a la Junta el "abandono y lamentable estado" de las carreteras de Huelva

Imagen de archivo de una de las actuaciones en carreteras de la provincia de Huelva afectadas por los últimos temporales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández, ha criticado el "lamentable" estado de las carreteras onubenses, fruto de un "déficit histórico en inversiones públicas", mientras PP y PSOE "se tiran los trastos a la cabeza en una campaña propagandística que ni ellos se creen", en lugar de actuar desde las administraciones que gobiernan.

En una nota de prensa, Fernández ha señalado que Huelva arrastra desde hace décadas una falta sistemática de inversiones en infraestructuras viarias por parte del bipartidismo, una situación agravada por los últimos temporales y que ha desembocado en un estado "tercermundista" de vías esenciales para la vertebración de la provincia como la N-435, la A-49, la A-494 (Mazagón-Matalascañas), la A-483 (Almonte-El Rocío-Matalascañas) o la N-431, eje principal de la costa occidental.

Precisamente el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha presentado una iniciativa para exigir al Gobierno andaluz una auditoría del estado de la totalidad de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, así como la puesta en marcha de forma inmediata de un Plan regional de inversiones en carreteras centrado en la seguridad vial y el mantenimiento de la red viaria de la región, dotado de recursos suficientes y con un calendario vinculante de ejecución.

En la iniciativa, que destaca las quejas reiteradas por el estado de la A-494, se recuerda que Andalucía soporta desde hace años un deterioro generalizado de la red viaria de titularidad autonómica, es decir, firmes agotados, baches y socavones, roderas, cuarteos, blandones, señalización insuficiente, arcenes degradados y drenajes deficientes.

A todo ello, se suman las lluvias de las últimas semanas que "no han creado el problema" sino "lo han dejado totalmente al descubierto". En este sentido, Vox advierte que las precipitaciones, a pesar de ser intensas, no se traducirían en un incremento tan elevado de incidencias si existiera una correcta conservación de la red de carreteras.

Por ello, ha afirmado que la Junta de Andalucía se vio obligada a admitir, antes del reciente episodio de fuertes lluvias, que es urgente actuar "en los tramos más deteriorados" y ha tenido que licitar un plan extraordinario de renovación de firmes para 1.000 km de carreteras de su competencia para 2026.

DESDOBLE DE LA N-435: 20 AÑOS DE RETRASO

Fernández ha apuntado que su Grupo Parlamentario en el Congreso ha registrado numerosas iniciativas para la mejora de las carreteras onubenses, entre ellas la PNL presentada en abril de 2025 para exigir al Gobierno la ejecución urgente del desdoble de la N-435 como primer paso hacia su conversión en autovía, dotando al proyecto de la partida presupuestaria necesaria.

El diputado ya reprochó al ministro de Transportes, Óscar Puente, su anuncio de que "no se llevará a cabo el desdoblamiento alegando insuficiente densidad de tráfico". "La cancelación de este proyecto, que acumula dos décadas de retraso, es improcedente y supone un nuevo agravio comparativo para los onubenses", ha afirmado.

El proyecto de conversión en autovía existe desde hace más de 20 años. Formó parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, contó con un concurso de consultoría dotado con 3,65 millones de euros para redactar el estudio informativo y en 2012 fue incluida en la red básica de la Red Transeuropea de Transporte.

Fernández ha subrayado que "no solo se trata de que sean necesarias más de dos horas para recorrer los aproximadamente 100 kilómetros que separan la capital de la Sierra, sino del alto tráfico, el trazado sinuoso y el deficiente estado de conservación, que han convertido esta vía en una de las más peligrosas".

A-49: PARCHEO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD

Por otro lado, el diputado nacional también ha reclamado la actuación integral urgente sobre el firme de la A-49, criticando que las soluciones del Gobierno se limiten al parcheo puntual y a la reducción de la velocidad máxima de 120 a 100 y hasta 80 kilómetros por hora en algunos tramos. "El estado tercermundista de esta carretera no se debe únicamente a los temporales recientes, sino a décadas de falta de mantenimiento", ha advertido.

Una provincia que crece sin infraestructuras Fernández ha considerado "incongruente" este abandono con el crecimiento económico de la provincia en sectores estratégicos como los frutos rojos, la minería o el polo químico, que requieren infraestructuras modernas y seguras para el transporte de mercancías.

"La N-435, vía esencial que conecta Huelva con Badajoz y vertebra la Sierra, sigue manteniendo prácticamente las mismas infraestructuras desde mediados del siglo pasado", ha aseverado.

Finalmente, el diputado ha asegurado que "cuando Vox gobierne, centrará todos sus esfuerzos en mejorar la A-49, impulsar el desdoble de la N-435 y ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la provincia".