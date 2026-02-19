Vox tilda de "denigrante" e "inadmisible" la situación de la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández. - VOX

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández, ha tildado de "denigrante" e "inadmisible" la situación vivida este jueves, con "la enésima incidencia" en la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva, que ha vuelto a quedar suspendida apenas unas horas después de que se restableciera el servicio tras la incidencia registrada en la tarde del miércoles.

Así se ha pronunciado Fernández Ríos después de que Adif indicase que la circulación ha quedado suspendida en el tramo comprendido entre Benacazón y Huelva por una avería que afecta a los sistemas de electrificación, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Una nueva incidencia que tiene lugar después de que en la jornada anterior el tráfico ferroviario permaneciera interrumpido durante alrededor de cinco horas por falta de tensión en la catenaria entre Niebla y Benacazón.

"Y por desgracia, vemos que todo sigue igual. Es lamentable. Cuarto día tras la reapertura y nuevo caos. Este miércoles, cinco horas parados por falta de tensión en la catenaria. Este juevez, circulación suspendida por una avería en la electrificación. Esto es insoportable", ha aseverado Fernández.

El diputado de Vox ha señalado que "no es un hecho aislado", sino "un nuevo episodio que demuestra el abandono histórico que sufre Huelva en materia de infraestructuras ferroviarias". En este sentido, ha exigido al Gobierno central "explicaciones inmediatas" y un "compromiso firme" con "inversiones reales y un mantenimiento eficaz de la línea".

"Huelva no puede seguir siendo una provincia de segunda. Son muchos los onubenses que dependen a diario de esta conexión para trabajar, estudiar o acudir a citas médicas, entre otras cuestiones. Merecen un servicio digno, seguro y fiable, no una infraestructura que falla día sí y día también", ha subrayado.