WofestHuelva extiende su programación a la provincia con la proyección de 'Calle Málaga' en seis municipios

Cartel de la película 'Calle Málaga'. - WOFESTHUELVA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

WofestHuelva, Muestra de Cine realizado por Mujeres, extiende su undécima edición por todo el territorio onubense y alcanzará este año a seis municipios de la provincia, reafirmando así su "compromiso" con la "vertebración" territorial de la cultura.

Con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, a través de su Servicio de Igualdad y Familias, la muestra viajará este año a las localidades de Cartaya, Villarrasa, Villanueva de los Castillejos, El Campillo, El Cerro de Andévalo y Santa Ana la Real, permitiendo que el cine dirigido por mujeres llegue directamente a las comunidades locales como una "poderosa herramienta de sensibilización" y un espacio de encuentro y debate en el entorno rural, ha indicado la muestra en una nota.

A través de esta propuesta, se persigue "inspirar y potenciar" la inclusión de la mujer en el ámbito cinematográfico, "creando nuevos referentes en los que las cineastas estén justamente representadas en toda la geografía de la provincia".

La película elegida para este recorrido es Calle Málaga, de la directora Maryam Touzani, una cinta que "simboliza perfectamente el espíritu de la muestra" al narrar una historia de "libertad y dignidad" protagonizada por una mujer en su madurez. Con una interpretación "magistral" de Carmen Maura, la obra invita a "reflexionar sobre el derecho a envejecer donde se elige y cómo la identidad se construye a través de los lugares y afectos que amamos".

La elección de este título responde al "compromiso" de ofrecer cintas actuales "avaladas por su trayectoria en festivales" que, "de otro modo, tendrían difícil llegada a las pantallas fuera de los circuitos comerciales habituales".

El calendario de proyecciones comenzará el martes 10 de marzo en Cartaya, a las 17,30 horas en el Centro Cultural de la Villa Juan Antonio Millán Jaldón, y en Villarrasa, a las 18,30 horas en el Centro Sociocultural Gadea. Continuará el miércoles 11 en Villanueva de los Castillejos, a las 18,30 horas en el Salón Municipal Ernesto Feria Jaldón, y en Santa Ana la Real, a las 20,00 horas en su Salón Cultural.

Finalmente, el viernes 13 de marzo la muestra llegará a El Campillo, a las 18,00 horas en el Salón Laura Luelmo, y a El Cerro de Andévalo, a las 20,00 horas en la Ermita de la Trinidad. Todas las sesiones serán de acceso gratuito hasta completar aforo.

Con esta extensión provincial, WofestHuelva pretende llevar "buen cine dirigido por mujeres" y propone "una visión transversal" de la industria donde "la mirada única de las directoras se convierte en el motor para generar diálogos necesarios y avanzar hacia una representación equitativa en el séptimo arte".

WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva, el Consejo Social de la UHU y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Iberoamericana de La Rábida.