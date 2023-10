WWF considera que el cierre de pozos en Doñana es una medida "imprescindible" para la recuperación del parque

HUELVA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha valorado que el cierre de hectáreas y de pozos en Doñana, tanto ilegales como legales, es una medida "totalmente imprescindible" dentro del plan de Doñana y ha valorado muy positivamente que lo haya manifestado la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, durante su comparecencia ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

En este sentido, Ribera destacó que Doñana "ha sido un caballo de batalla importante" en la política española, pero que en las últimas conversaciones que ha mantenido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha activado un compromiso de trabajar "por la protección del entorno natural, contribuyendo también al desarrollo económico y social en ese territorio, de forma compatible con el desarrollo sostenible", después de que la administración andaluza paralizara la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana.

La ministra en funciones se refirió a la generación de "otras oportunidades diversificando actividades" ya que "no hay agua, no va a haber más agua" y "es imposible prometer aquello de lo que no se dispone", toda vez que ha explicado que tras finalizar una ronda de reuniones con actores locales, administraciones locales, sectores sociales, empresarios y sindicatos, la intención del Gobierno es "poder hacer una propuesta en las próximas semanas" para el futuro de Doñana.

A este respecto, subrayó que el gobierno de España "ha identificado un volumen muy importante de recursos para poder hacer un programa muy extenso", que afecta a la cuestión de las vivienda para jornaleros y mejora de las infraestructuras urbanas, "hasta diversificación de actividades del sector agrario y de la agroindustria vinculada".

"Es decir, añadir valor a aquello que no puede estar solamente vinculado a extensión de regadío, ya que no haya agua, sino al producto que sale de lo que sí es legal, favoreciendo una reducción importante de la presión del agua, cerrando pozos ilegales, pero también cerrando pozos legales con concesión de agua para favorecer la recuperación lo más rápido posible de este parque nacional", concluyó la ministra.

A este respecto, Carmona ha destacado este miércoles que algunas de las medidas para Doñana, adelantadas por la ministra son "de mucho interés", pero otras son "completamente imprescindibles".

En declaraciones a Europa Press, Carmona ha señalado que acciones como "disponer de viviendas para los temporeros o avanzar en la diversificación de las actividades agrícolas" son actividades que la propia organización ha propuesto en su documento para el Ministerio ya que son de "mucha relevancia a nivel social y económico y son el camino a seguir".

Por otro lado, ha señalado que en relación al tema del agua, es "una verdad incómoda", pero "trabajar en estos nuevos marcos que plantea el cambio climático es la realidad".

"No hay agua infinita, no se puede transmitir a la ciudadanía que los regadíos van a poder seguir disponiendo de agua de manera inacabable y no podemos seguir poniendo más hectáreas en regadíos sin fin. Además, para tener credibilidad en los mercados es necesario acabar de una vez por todas con las ilegalidades del uso del agua y del suelo", ha agregado.