La XI Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva se celebra del 8 al 10 de mayo con platos solidarios

Presentación de la XI Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huelva acogerá del 8 al 10 de mayo una nueva edición de la Feria de la Gamba y el Marisco, que alcanza su undécima edición consolidándose como una de las grandes citas gastronómicas y de ocio de la provincia. El evento tendrá lugar en la Ciudad del Marisco, en el entorno portuario, y contará con una completa programación que combina gastronomía, música en directo y actividades solidarias.

La concejal de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado durante la presentación que "con esta undécima edición se consolida un evento que demuestra la importancia del marisco no solo en la gastronomía y la imagen de Huelva, sino también como motor económico". En este sentido, ha subrayado el "respaldo institucional" que rodea la iniciativa y la "implicación" del sector, "con una asociación formada por 24 empresas que son clave para el empleo y el desarrollo de la capital".

La feria contará con una oferta gastronómica basada en productos "de primera calidad", con precios unificados de ocho euros por plato, incluyendo mariscos, chocos y pescado frito, además de la presencia de vinos del Condado y quesos de la provincia. El pasado año se alcanzaron los 800 kilos de marisco vendidos en dos días, una cifra que se prevé superar en esta edición al ampliarse a tres jornadas.

Como principal novedad, este año se refuerza el carácter solidario del evento con la incorporación de dos platos benéficos. El viernes se ofrecerá una paella de marisco y el sábado garbanzos con langostinos, ambos al precio simbólico de dos euros, destinándose íntegramente la recaudación al Patio del Amor. Estas elaboraciones correrán a cargo de la Escuela de Hostelería Virgen de Belén con productos donados por la Asociación de Exportadores.

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, ha puesto en valor el peso del sector pesquero en la provincia, señalando que "es una de nuestras grandes potencialidades y debemos situarlo en el centro de la promoción económica y turística". Burgos ha destacado que "Huelva es referente en el ámbito alimentario y este tipo de eventos ayudan a proyectar esa imagen hacia el exterior".

Por su parte, el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva de la Diputación Provincial, Emiliano Cabot, ha incidido en la dimensión empresarial del evento, asegurando que "Huelva no solo tiene uno de los mejores productos del mundo, como es la gamba, sino que, gracias a la Ciudad del Marisco, se ha convertido en un auténtico hub internacional del marisco, en el que se produce, transforma y comercializa con un gran valor añadido".

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha resaltado la idoneidad del espacio que acoge la feria, indicando que "la Ciudad del Marisco es el lugar perfecto para esta celebración, con amplias zonas de aparcamiento gratuito y alejada del núcleo urbano, lo que permite disfrutar del ambiente sin generar molestias". Santana ha añadido que "el objetivo es potenciar la gastronomía local y apoyar iniciativas que generan actividad económica y social".

Desde la organización, el presidente de la Asociación de Exportadores de Mariscos, Antonio Gómez, ha subrayado el crecimiento del evento, asegurando que "cada año la feria va a más y el objetivo es consolidarla como una cita imprescindible en el calendario onubense y para los visitantes". Además, ha destacado la apuesta solidaria de esta edición, "queremos que la feria no solo sea un espacio de disfrute, sino también de compromiso social".

La programación se completará con actuaciones musicales en directo y sesiones de DJ a partir de las 21,00 horas. El viernes actuará el grupo Gloria Bendita, el sábado será el turno de Barón Brandy y el domingo, en horario de mediodía, actuará Aflamenk2s, ofreciendo así una oferta de ocio variada para todos los públicos.

El Ayuntamiento ha destacado que la XI Feria de la Gamba y el Marisco se presenta así como "una oportunidad para disfrutar de la mejor gastronomía de Huelva en un entorno único", poniendo en valor "uno de los productos más emblemáticos de la provincia" y "reforzando su proyección turística y económica".