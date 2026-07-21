El XIV Festival Flamenco de Zalamea (Huelva) homenajea a Manuel Vallejo en el centenario de la II Llave de Oro del Cante

Presentación del XIV Festival Flamenco de Zalamea la Real. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XIV Festival Flamenco de Zalamea la Real (Huelva) se celebrará el 24 de julio en el Paseo Redondo de la localidad, con una edición dedicada a Manuel Vallejo, coincidiendo con el centenario de la concesión de la II Llave de Oro del Cante. El certamen reunirá a Alicia Gil, Antonio Ortega, Rocío Díaz y José Olmo en un cartel concebido para "reivindicar la diversidad y el rigor artístico del cante flamenco".

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; el teniente de alcalde y concejal de Cultura de Zalamea la Real, Antonio Conejo; y el comisario del festival y crítico de flamenco de El Mundo, Manuel Martín Martín, han presentado una nueva edición de una cita que se ha consolidado como "uno de los referentes del calendario flamenco onubense".

Durante el acto, Baquero ha destacado que el flamenco "trasciende su dimensión artística" para "convertirse en una forma de entender la vida y en una de las principales señas de identidad de Andalucía". La diputada ha agradecido el compromiso del Ayuntamiento de Zalamea la Real por "mantener vivo este festival" y ha subrayado que el homenaje a Manuel Vallejo supone también "un reconocimiento a quienes construyeron la historia del cante y un ejercicio de memoria imprescindible para preservar ese legado".

Por su parte, Antonio Conejo ha agradecido el respaldo que la Diputación presta cada año al festival y ha destacado el orgullo que supone para el municipio alcanzar una decimocuarta edición que mantiene intacta su apuesta por el flamenco.

El concejal ha resaltado además el carácter "singular" del Paseo Redondo como escenario del certamen, así como el respeto con el que el público vive cada actuación y la "importancia" de "seguir difundiendo este patrimonio cultural desde los municipios".

El comisario del festival y crítico de Flamenco de El Mundo, Manuel Martín Martín, ha incidido en el carácter "excepcional" de esta edición al señalar que no conoce otro festival flamenco que haya dedicado una programación al centenario de la concesión de la II Llave de Oro del Cante a Manuel Vallejo, "ni siquiera en Sevilla, ciudad natal del artista". A su juicio, esta iniciativa sitúa a Zalamea la Real como un "referente en la recuperación de la memoria del flamenco y demuestra el rigor con el que se diseña cada edición".

Martín explicó que el cartel responde a un criterio de "diversidad artística, reuniendo intérpretes con personalidad propia y trayectorias diferentes". En este sentido, ha defendido una programación "basada en la calidad y el conocimiento del flamenco, por encima de modas o criterios comerciales", para ofrecer al público una visión amplia de este arte y rendir el mejor homenaje posible a Manuel Vallejo.

El festival dará comienzo a las 22,00 horas y el orden de actuación será el inverso al que figura en el cartel anunciador. José Olmo abrirá la noche, seguido de Rocío Díaz y Antonio Ortega, mientras que Alicia Gil será la encargada de cerrar una edición que volverá a convertir el Paseo Redondo en punto de encuentro para los aficionados al flamenco.